Aile Bakanlığı başvuru yapan vatandaşlara 1460 TL yardım veriyor!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sürecinde yardım yapmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından son olarak duyurulan bilgilere göre başvuru yapanlara 1460 TL yardım yapılacağı belirtildi. Bakanlık tarafından belirlenen şartların sağlanması sonrasında elektrik desteği, hasta yardımı ve çoklu doğum yardımları yapılacak.

Özellikle koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerinin sayılarının artması nedeni ile Bakanlıklar, Belediyeler hatta yetki verilen vakıflar yardımlar yapmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklananlara göre ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlara yenileri eklendi.

Salgın döneminde işinden olan, ekonomik durumu zorlanan vatandaşlar bakanlıkların açıklamalarını merak ederek araştırmaya devam ediyor.

Elektrik faturası desteği

1-2 kişilik ailelere aylık olarak 75 kWh,

3 kişilik ailelere aylık olarak 100 kWh,

4 kişilik ailelere aylık olarak 125 kWh,

5 ve daha fazla kişilik ailelere ise aylık olarak 150 kWh

Bakanlık tarafından ilk duyurulan yardımların başında elektrik faturası desteği oldu. Buna göre, yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin başvuruları değerlendirecek ve hak sahiplerine PTT aracılığı ile yardımlar yapılacak. Şartlar arasında ise,

Değerlerine göre ödemeler yapılacak.

Tüberlükloz ve SSPE hastaları için yapılacak yardımlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı hastalıkların ücretleri yüksek olması nedeni ile bu hastalıklara sahip vatandaşlara yardım yapmaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen SSPE ve tüberküloz hastalarına yardımlar yapılmaya devam ediyor ve edeceği belirtilmekte. Belirlenen miktara göre bu hastalıklara sahip olan vatandaşlara aylık 1460 TL yardım yapılmaktadır.

Çoklu doğum yardımı

0 – 2 yaşa aralığında çoklu doğum yapa annelere verilen yardımlardan bir tanesi olan ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Çoklu doğum yapan annelere her ay 701 TL yardım yapılmaktadır. Öte yandan gerekli şartlar sağlandığı takdirde 150 TL ek olarak ödeme yapılmaktadır.

Yaşlılık maaşı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sadece hastalara ve ihtiyaç sahiplerine yardım verilmemektedir. Verilen yardımlardan bir tanesi de yaşlı vatandaşların aldığı yaşlılık maaşı olmaktadır. 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen yardımları alabilmek için sosyal güvence olmaması gerekir. Ayrıca 701 TL’den fazla gelir elde edemiyor olmak gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişilere 672 TL yardım yapılmaktadır.