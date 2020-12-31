Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk' tan sevindiren haber ! İhtiyaç sahibi ailelere para desteği!

Vatandaşa sosyal ve ekonomik destek kapsamında düzenlenen yardımlar açıklandı. Aile Bakanı Zehra Zümrüt’ün yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerinin başvurduğu takdirde yardım imkânına sahip olabileceğini söyledi.
YARDIM NE KADAR?
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
E devlet üzerinden giriş yaparak SED ödemelerine ait olan başvurular için düzenlemiş başvuru linke tıklanarak ulaşılabilir.
KİMLER FAYDALANIR?
Çocuklarını bakım evine verilmiş çocuklarını geri alabilecek ailelere, yoksulluk alt sınırında yaşayan ailelere, yaş sınırlarından iş sahibi olmayan ihtiyaçlı ailelere destek sağlanacağı biliniyor.
Son Güncelleme: 31.12.2020 12:14