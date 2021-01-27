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Aidatsız ve bol puanlı kredi kartı veren bankalar 2021

2021 Avantajlı kredi kartları nelerdir? İşte detaylar...

27 Ocak 2021 Çarşamba 21:14
Aidatsız ve bol puanlı kredi kartı veren bankalar 2021
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Kararsız kalan vatandalar bir çok bankanın kredi kartı seçenekleri arasında kayboldu. Vatandaşlara farklı  bankalar tarafından farklı kredi seçeneklerşi sunulmaktadır. Gerek nakit çekimlerde gerek yıılık aidat ödemelerinde faiz miktarlar değişmektedir. İşte vatandaşa göre en avantajlı kredi kartı veren bankalar...

Avantajlı kredi kartı veren bankalar

Avantajlı kredi kartları kişinin  yıllık kart ücreti ödemediği ve avantajlı özelliklere sahip olan kartlardır. İşte o özelliklere sahip bankalar ve kredi kartları ; Denizbank, Akbank, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, QNB Finansbank, Yapı ve Kredi Bankası ve HSBC bankaları şeklindedir.

En avantajlı kredi kartı hangisi?

En avantajlı kredi kartlarını ve özelliklerini şu şekilde belirledik .

Denizbank kredi kartı 

Düşük aidat ücretiyle bol bol puan kazandıran Denizbank Bonus kartının yıllık 87 Tl aidat ödemesi bulunmaktadır. Nakit avans ücreti ise 15 Tl’dir.

CEPTETEB kredi kartı

CEPTETEB kredi kartına başvuru yapanlar bir çok avantajlı pakete sahip oluyor. Mobil uygulama üzerinden paketlerinizi şeçebilir ve istediğiniz zaman değişterebilirisiniz. Kozmetikten alışverişe, sinemaya kadar bir çok avantajlı paketler içeren kredi kartı başvurunuzu yaparak avantajlı paketlerinizi kartınıza ekleyebilirsiniz.

Garanti BBVA kredi kartları

Granti BBVA Bonus Genç ve Bonus Flexi kartları müşterilerinden yıllık kart ödemesşi almamaktadır. Bonus Genç kartı alışverışlerde kullanılmak üzere 3+4  taksit olanağı sunmaktadır. Garanti Fexiise marketlerde alışverişlerde  50 tl bonus ve 12 taksit seçeneği sunmaktadır. Garanti BBVA aynalı  bonus’un yııllık kart ücreti 124 tl’dir. Sanal yapılan alışverişlerde 50 Tl’ye kadar bonus vermektedir.

İş Bankası Maximum kart

İş Bankası Maximum kart ile aidatsız kart sahibi olabilirsiniz. Yıllık ücret de almayan banka nakit avans ve taksitli nakit avans seçeneğini kullanabilirsiniz. Alışverişlerde maxi puan kazanarak bunları daha sonra kullanabilirsiniz. İş Bankası Maximum kart ek kart ve sonradan taksitlendirme avantajına da sahiptir.

HSBC Concept kredi kartı

Diğer kartlarda da olduğu gibi HSBC Concept kredi kartı ile yıllık kart ücreti ödemezsiniz. Ayrıca nalit avans özelliği bulunur. HSBC Concept kredi kartı ile Alışverişlerde puan toplarayarak bu avantajlı puanları daha sonra alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

ING Bank Pegasus Plus kart

En fazla avantaj içeren kartlardan biri olan ING Bank Pegasus Plus kart diğer kartlar gibi nakit avans özelliği ve yıllık aidatsiz özelliklerine sahip. Bunun yanında pek çok puan özelliğinin olmasıyla avatntajlı kartlar arasında yer almaya hak kazanıyor. Havayolu seyahatlerinde bonus özelliği puan toplaması büyük avantaj sağlıyor.



Son Güncelleme: 27.01.2021 21:14
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Anahtar Kelimeler:
KrediKartAvantaj
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