İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Ağustos 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar hakkındaki güncel bilgileri 17 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:10
Ağustos 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 18:10
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı

Popüler Haberler

Esnaf pandemi borç erteleme süresi uzatıldı!
TRT 1 Tövbeler Olsun kaç bölüm sürecek, ne zaman final yapacak?
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 17 Ağustos 2020 Pazartesi Kyk bursu ayın kaçında yatar?
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Yeni Volvo XC90 teknik özellikleri ve teknolojik özellikleri açıklandı!
Ağustos 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır?
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Sönmez hakkında bilgiler
Konut kredisi yapılandırma veya transfer nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları
Onur Büyüktopçu Yemekteyiz Programından Neden Ayrıldı? Yemekteyizin Yeni Sunucusu Kim Olacak?
Banka kara listesi nedir? Kara liste sorgulaması nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları 19 Ağustos 2019 Pazartesi - Astrolojik falınıza göre yaşantınızda neler olacak?
2020 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 17 Ağustos 2020 Pazartesi son dakika intibak haberleri
Odeabank sıfır araç taşıt kredisi kampanyası şartları nelerdir? Kaç yıl vadeli kredi veriyor?
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2020 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.