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Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Ağustos 2020 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu

AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 16.08.2020’li haberimizde AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 16.08.2020’li haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

16 Ağustos 2020 Pazar 01:39
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Ağustos 2020 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu
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Son olarak 1 Ocak 2020 tarihinde asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu tarihten itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl için hazırlıklarına başladı. Çalışmalar içinde bulunan komisyon, asgari ücret, geçim indirimi gibi birçok konuyu araştırıyor.


Bir işçinin en düşük alacağı ücret olarak açıklanan asgari ücret her yıl düzenli olarak zamlanıyor. Bu sayede işçiler yeni yılın getirdiği yeni zamları ücretlerinin artmasıyla birlikte rahatça karşılayabiliyor. Her sene birçok tartışmanın odak noktası olan asgari ücret, çoğu vatandaş tarafından yeterli olarak görülmüyor. Bu nedenle daha iyi bir ücret iyileştirmesi bekleyen vatandaşlar, bu iyileştirmenin 2021 zammı ile birlikte yapılmasını istiyor.

2020 yılı asgari ücret net ve brüt kaç TL?

2020 yılı itibariyle asgari ücretle çalışan kişilerin alacağı aylık maaş 2.324,70 TL olarak açıklanmıştı. Kişiye net kazanç olarak sağlanan bu tutarın brütü ise 2.943 TL olarak duyuruldu.

2020 Asgari Geçim İndirimi kaç TL? AGİ 2020 ne kadar oldu? 2020 AGİ tablosu

Çalışan kişilerin evlilik durumları ve çocuk sayılarına göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndirimi, kişinin ücretinden kesilen vergi tutarının bu hususlara göre tekrar kişiye ödenmesi olarak açıklanmıştır. Buna göre çocuk sayısı, eşinin çalışma durumu gibi söz konusu hususlara göre kişilere verilen geçim indirimi değişiklik göstermektedir. 2020 yılı itibariyle belirlenen indirimler ise şu şekildedir:

  • Bekar 220,73TL
  • Eşi çalışmayan 264,87 TL
  • Eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
  • Eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışan 220,73 TL
  • Eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
  • Eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
  • Eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
  • Eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL


Son Güncelleme: 16.08.2020 01:39
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