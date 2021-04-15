İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

AGİ tutarları Nisan 2021 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu

AGİ tutarları asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 15.04.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:50
AGİ tutarları Nisan 2021 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu
Takip Et:

Son olarak 1 Ocak 2020 tarihinde asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu tarihten itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl için hazırlıklarına başladı. Çalışmalar içinde bulunan komisyon, asgari ücret, geçim indirimi gibi birçok konuyu araştırıyor.

Bir işçinin en düşük alacağı ücret olarak açıklanan asgari ücret her yıl düzenli olarak zamlanıyor. Bu sayede işçiler yeni yılın getirdiği yeni zamları ücretlerinin artmasıyla birlikte rahatça karşılayabiliyor. Her sene birçok tartışmanın odak noktası olan asgari ücret, çoğu vatandaş tarafından yeterli olarak görülmüyor. Bu nedenle daha iyi bir ücret iyileştirmesi bekleyen vatandaşlar, bu iyileştirmenin 2021 zammı ile birlikte yapılmasını istiyor.

2021 yılı asgari ücret net ve brüt kaç TL?

2021 yılı itibariyle asgari ücretle çalışan kişilerin alacağı aylık maaş 2.324,70 TL olarak açıklanmıştı. Kişiye net kazanç olarak sağlanan bu tutarın brütü ise 2.943 TL olarak duyuruldu.

2021 Asgari Geçim İndirimi kaç TL? AGİ 2021 ne kadar oldu? 2021 AGİ tablosu

Çalışan kişilerin evlilik durumları ve çocuk sayılarına göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndirimi, kişinin ücretinden kesilen vergi tutarının bu hususlara göre tekrar kişiye ödenmesi olarak açıklanmıştır. Buna göre çocuk sayısı, eşinin çalışma durumu gibi söz konusu hususlara göre kişilere verilen geçim indirimi değişiklik göstermektedir. 2020 yılı itibariyle belirlenen indirimler ise şu şekildedir:

  • Bekar 220,73TL
  • Eşi çalışmayan 264,87 TL
  • Eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
  • Eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışan 220,73 TL
  • Eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
  • Eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
  • Eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
  • Eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL


Son Güncelleme: 15.04.2021 19:50
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazlık evalırken nelere dikkat edilmeli? Yazlık ev yatırımın püf noktaları
Yazlık evalırken nelere dikkat edilmeli? Yazlık ev yatırımın püf noktaları
Faizsiz ev nasıl alınır? 
Faizsiz ev nasıl alınır? 
Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin alış satışı nasıl yapılır?
Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin alış satışı nasıl yapılır?
Saç ekimi fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılı saç ekimi fiyatları
Saç ekimi fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılı saç ekimi fiyatları
Türk Malı ruhtas gerektirmeyen en iyi karavan fiyatları
Türk Malı ruhtas gerektirmeyen en iyi karavan fiyatları
Herkese en düşük 8 bin 904 TL ödeme yapılacak!
Herkese en düşük 8 bin 904 TL ödeme yapılacak!

Popüler Haberler

Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Nisan 2021
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
AGİ tutarları Nisan 2021 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Kimler emekli ek ödemesi alabilir? Emekli ek ödemeleri artırılacak mı?
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 15 Nisan 2021 Perşembe
Cepte TEB 20.000 TL hızlı kredi
NASA Van Gölü oylaması Van Gölü’ne nasıl oy verilir?
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2021
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkar?
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan nerelidir?
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
1999’dan önce SGK girişi olanlar için erken emekliliği mümkün kılan yöntemler
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2021 6 Ay ödemesiz

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.