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AGİ hangi durumlarda ve şartlarda verilir, alınır? 2020 Asgari geçim indirimi hangi hallerde kesilir?

AGİ hangi durumlarda ve şartlarda verilir, alınır? Asgari geçim indirimi hangi hallerde kesilir? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 5 Ekim Pazartesi günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 10:53
AGİ hangi durumlarda ve şartlarda verilir, alınır? 2020 Asgari geçim indirimi hangi hallerde kesilir?
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Sosyal güvenlik kapsamında çalışan kişilere devlet Asgari Geçim İndirimi uygulamasıyla maddi destek veriyor. AGİ uygulamasıyla sigortalı olarak çalışan kişiler bekar, evli veya çocuklu olma durumlarına göre maddi destek alıyor.

Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler

Devlet sigortalı olarak çalışan kişilere asgari geçim indirimi uygulamasıyla ek ödeme yapıyor. Yapılan bu ek ödemeler kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Bu ödemelerde dikkate alınan ilk kıstas kişinin evli olup olmadığıdır.

Kişin medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı ve çocuklarının yaşları ile öğrenim durumu gibi kriterler verilen ek ödemenin miktarında değişiklik olmasını sağlamaktadır.

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Sigortalı olarak çalışan kişi evlenmesi, çocuk sahibi olması durumunda AGİ uygulaması kapsamında farklı ek ödeme alır. Ancak bu değişiklikleri kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi ve başvuru yapması gerekmektedir.

Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar

Asgari geçim indirimi her çalışanın mevcut durumuna göre farklılık gösterir. Bu farklılıklara göre hesaplama yapılarak kişinin ne kadar ek ödeme alacağı hesaplanabilir. Buna göre;

Çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu yani nafaka verilenler, evlat edinenler, anne veya babasını kaybetmiş olan torunlar, 18 yaş veya öğrenimine devam eden 25 yaşını doldurmamış çocuklar dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Emekli maaşı olmayan veya geliri olmayan eş içinde asgari geçim indirimi uygulanır.

Eşlerin boşanması halinde çocuklar içinde AGİ uygulamasından faydalanılabilir.



Son Güncelleme: 05.10.2020 10:53
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Anahtar Kelimeler:
SGKAGİ
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