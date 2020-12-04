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AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?

AGİ NEDİR? KİMLER AGİDEN FAYDALANABİLİR? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİ HESAPLAMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER.

04 Aralık 2020 Cuma 23:07
AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?
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AGİ-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Agi rakamı, devlet tarafından asgari ücretliye ödenen miktardır. Bu miktar devlet tarafından asgari ücretliye ödenir ve işverenin vergisinden düşülür. Bu yüzden işverenlerin AGİ’ yi çalışanlarına ödeme zorunluluğu vardır.

Bu miktar asgari ücretin dışında tutulurken sadece 16 yaşından büyük çalışanlar için uygulanmaktadır.

İşçinin AGİ formunu doldurması zorunludur. Çünkü bu form sayesinde işveren asgari gelir tespitini yapabilmektetir.

AGİ formunda doldurulması istenen bilgiler; işçinin özlük bilgileridir. Medeni durum tespit ve güncellemesini yapabilmek için her yenilenen koşulda doldurulması şartı vardır. Bu formda işçinin; ad-soyad ve tc kimlik numarası, medeni hali ve çalıştığı pozisyondaki görevi, var ise eşinin adı soyadı ve eşinin çalışma durumu, var ise çocuklarının adı soyadı ve sayısı istenir.

AGİDEN YARARLANMAK İÇİN;

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilen olmamak gerekir. Bu imkandan yararlanabilmek için ücreti, gerçek usulde vergilendirilmiş olmalıdır. AGİ’ den yararlanmak için esas alınan Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. Maddedir. Bu madde üzerinden geçerliliği olan ücretleri alanlar, bu asgari gelir indirimden faydalanabilir.

2020 için ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR?

İşçi bekarsa,

 220,73TL

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa,

 264,87 TL

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve bir çocuğu varsa,

 297,98 TL

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve iki çocuğu varsa,

 331,09 TL

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa,

 375,23 TL

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa,

 220,73TL

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve bir çocuğu varsa,

 253,83TL

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve iki çocuğu varsa,

 286,94 TL

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve üç çocuğu varsa,

 331,09 TL

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve dört çocuğu varsa,

 353,16 TL

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve beş çocuğu varsa,

 375,23 TL olarak belirlenmiştir.

AGİ İNDİRİMİ HESAPLAMA

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık:

  • İşçinin kendisi için %50
  • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
  • Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
  • Üçüncü çocuk için %10
  • Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er

    indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur. Bu oranların toplamı ise %85’i geçemez.



Son Güncelleme: 04.12.2020 23:07
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