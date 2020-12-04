AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?

AGİ-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Agi rakamı, devlet tarafından asgari ücretliye ödenen miktardır. Bu miktar devlet tarafından asgari ücretliye ödenir ve işverenin vergisinden düşülür. Bu yüzden işverenlerin AGİ’ yi çalışanlarına ödeme zorunluluğu vardır.

Bu miktar asgari ücretin dışında tutulurken sadece 16 yaşından büyük çalışanlar için uygulanmaktadır.

İşçinin AGİ formunu doldurması zorunludur. Çünkü bu form sayesinde işveren asgari gelir tespitini yapabilmektetir.

AGİDEN YARARLANMAK İÇİN;

AGİ formunda doldurulması istenen bilgiler; işçinin özlük bilgileridir. Medeni durum tespit ve güncellemesini yapabilmek için her yenilenen koşulda doldurulması şartı vardır. Bu formda işçinin; ad-soyad ve tc kimlik numarası, medeni hali ve çalıştığı pozisyondaki görevi, var ise eşinin adı soyadı ve eşinin çalışma durumu, var ise çocuklarının adı soyadı ve sayısı istenir.

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilen olmamak gerekir. Bu imkandan yararlanabilmek için ücreti, gerçek usulde vergilendirilmiş olmalıdır. AGİ’ den yararlanmak için esas alınan Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. Maddedir. Bu madde üzerinden geçerliliği olan ücretleri alanlar, bu asgari gelir indirimden faydalanabilir.

2020 için ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR?

İşçi bekarsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve bir çocuğu varsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve iki çocuğu varsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve bir çocuğu varsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve iki çocuğu varsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve üç çocuğu varsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve dört çocuğu varsa,

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve beş çocuğu varsa,

AGİ İNDİRİMİ HESAPLAMA

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık:

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5

Üçüncü çocuk için %10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur. Bu oranların toplamı ise %85’i geçemez.



220,73TL264,87 TL297,98 TL331,09 TL375,23 TL220,73TL253,83TL286,94 TL331,09 TL353,16 TL375,23 TL olarak belirlenmiştir.