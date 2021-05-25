İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

AGİ 2021 ne kadar, kaç lira? 25 Mayıs 2021 Salı Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu

AGİ ne kadar, kaç lira? Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 25 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 15:21
AGİ 2021 ne kadar, kaç lira? 25 Mayıs 2021 Salı Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Takip Et:

Son olarak 1 Ocak 2020 tarihinde asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu tarihten itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl için hazırlıklarına başladı. Çalışmalar içinde bulunan komisyon, asgari ücret, geçim indirimi gibi birçok konuyu araştırıyor.

Bir işçinin en düşük alacağı ücret olarak açıklanan asgari ücret her yıl düzenli olarak zamlanıyor. Bu sayede işçiler yeni yılın getirdiği yeni zamları ücretlerinin artmasıyla birlikte rahatça karşılayabiliyor. Her sene birçok tartışmanın odak noktası olan asgari ücret, çoğu vatandaş tarafından yeterli olarak görülmüyor. Bu nedenle daha iyi bir ücret iyileştirmesi bekleyen vatandaşlar, bu iyileştirmenin 2021 zammı ile birlikte yapılmasını istiyor.

2021 yılı asgari ücret net ve brüt kaç TL?

2021 yılı itibariyle asgari ücretle çalışan kişilerin alacağı aylık maaş 2.324,70 TL olarak açıklanmıştı. Kişiye net kazanç olarak sağlanan bu tutarın brütü ise 2.943 TL olarak duyuruldu.

2021 Asgari Geçim İndirimi kaç TL? AGİ 2021 ne kadar oldu? 2021 AGİ tablosu

Çalışan kişilerin evlilik durumları ve çocuk sayılarına göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndirimi, kişinin ücretinden kesilen vergi tutarının bu hususlara göre tekrar kişiye ödenmesi olarak açıklanmıştır. Buna göre çocuk sayısı, eşinin çalışma durumu gibi söz konusu hususlara göre kişilere verilen geçim indirimi değişiklik göstermektedir. 2020 yılı itibariyle belirlenen indirimler ise şu şekildedir:

  • Bekar 220,73TL
  • Eşi çalışmayan 264,87 TL
  • Eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
  • Eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışan 220,73 TL
  • Eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
  • Eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
  • Eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
  • Eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

Son Güncelleme: 25.05.2021 15:21
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto paralar gelecekte ne olacak? Değerleri artacak mı? Bitcoin'in fiyatı düşecek mi?
Kripto paralar gelecekte ne olacak? Değerleri artacak mı? Bitcoin'in fiyatı düşecek mi?
Lossless (LSS) coin nedir? LSS Token açıklaması
Lossless (LSS) coin nedir? LSS Token açıklaması
Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Bithumb, hangi ülkenin? Bithumb borsası nasıl çalışır?
Bithumb, hangi ülkenin? Bithumb borsası nasıl çalışır?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 24 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 24 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum

Popüler Haberler

BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Kuru Otlar Üstüne sinema filmi ne zaman çıkacak?
Trafik cezalarına yapılandırma ne zaman çıkacak?
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Masum 431.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Bugün hangi maçlar var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Hangi maç hangi kanalda?
Seksenler dizisinin Gamze'si Ecmel İs'in hayat hikayesi!
Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2021 muhtaç aylığı alma şartları
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2021 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
Hangi banka evlilik kredisi veriyor? 2021 evlilik kredisi nasıl alınır?
ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı?
Beni Bırakma 613.bölüm bölüm izle 26 Mayıs 2021 Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
2021 Canlı dersler ne zaman bitecek?
Masum 430. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
Vişne reçelini lezzetli yapmanın püf noktaları nelerdir? Evde organik ve lezzetli vişne reçeli tarifi
Kripto paralar gelecekte ne olacak? Değerleri artacak mı? Bitcoin'in fiyatı düşecek mi?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.