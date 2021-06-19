İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

AGİ 2021 ne kadar, kaç lira? 19 Haziran 2021 Cumartesi Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken AGİ ne kadar, kaç lira? Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. AGİ ne kadar, kaç lira? Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 02:07
AGİ 2021 ne kadar, kaç lira? 19 Haziran 2021 Cumartesi Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Takip Et:

Son olarak 1 Ocak 2020 tarihinde asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu tarihten itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl için hazırlıklarına başladı. Çalışmalar içinde bulunan komisyon, asgari ücret, geçim indirimi gibi birçok konuyu araştırıyor.

Bir işçinin en düşük alacağı ücret olarak açıklanan asgari ücret her yıl düzenli olarak zamlanıyor. Bu sayede işçiler yeni yılın getirdiği yeni zamları ücretlerinin artmasıyla birlikte rahatça karşılayabiliyor. Her sene birçok tartışmanın odak noktası olan asgari ücret, çoğu vatandaş tarafından yeterli olarak görülmüyor. Bu nedenle daha iyi bir ücret iyileştirmesi bekleyen vatandaşlar, bu iyileştirmenin 2021 zammı ile birlikte yapılmasını istiyor.

2021 yılı asgari ücret net ve brüt kaç TL?

2021 yılı itibariyle asgari ücretle çalışan kişilerin alacağı aylık maaş 2.324,70 TL olarak açıklanmıştı. Kişiye net kazanç olarak sağlanan bu tutarın brütü ise 2.943 TL olarak duyuruldu.

2021 Asgari Geçim İndirimi kaç TL? AGİ 2021 ne kadar oldu? 2021 AGİ tablosu

Çalışan kişilerin evlilik durumları ve çocuk sayılarına göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndirimi, kişinin ücretinden kesilen vergi tutarının bu hususlara göre tekrar kişiye ödenmesi olarak açıklanmıştır. Buna göre çocuk sayısı, eşinin çalışma durumu gibi söz konusu hususlara göre kişilere verilen geçim indirimi değişiklik göstermektedir. 2020 yılı itibariyle belirlenen indirimler ise şu şekildedir:

  • Bekar 220,73TL
  • Eşi çalışmayan 264,87 TL
  • Eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
  • Eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışan 220,73 TL
  • Eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
  • Eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
  • Eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
  • Eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

Son Güncelleme: 19.06.2021 02:07
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peşinatsız senet ile beyaz eşya alınabilecek yerler?
Peşinatsız senet ile beyaz eşya alınabilecek yerler?
Kara listeden nasıl çıkılır? Kara listeden çıkmak için öneriler
Kara listeden nasıl çıkılır? Kara listeden çıkmak için öneriler
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcuna nasıl ceza uygulanır?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcuna nasıl ceza uygulanır?
PTT üzerinden Başvuru yapana 300-400 ve 600 TL veriliyor
PTT üzerinden Başvuru yapana 300-400 ve 600 TL veriliyor
Kripto para nedir, nasıl oluşturulur?
Kripto para nedir, nasıl oluşturulur?
Uygun faiz oranları ile Vakıfbank’tan anında kredi!
Uygun faiz oranları ile Vakıfbank’tan anında kredi!

Popüler Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Haziran 2021
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 19 Haziran 2021 Cumartesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarında 355 TL intibak zammı
AGİ 2021 ne kadar, kaç lira? 19 Haziran 2021 Cumartesi Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları
Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek kredisi kampanyası limitleri ve faiz oranları
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Sol Yanım dizisi Biricik karakteri kimdir? Cemre Baysel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Tuncay Akça kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tuncay Akça hakkında bilgiler
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Haziran 16 2021
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız 750 TL - 1500 TL - 1625 TL maddi yardım
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 19 Haziran 2021 Cumartesi
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir? Haziran 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.