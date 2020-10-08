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AGİ 2020 ne kadar, kaç lira? 8 Ekim 2020 Perşembe Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan AGİ ne kadar, kaç lira? Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 8 Ekim 2020 tarihli haberimizde AGİ ne kadar, kaç lira? Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 03:59
AGİ 2020 ne kadar, kaç lira? 8 Ekim 2020 Perşembe Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
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Son olarak 1 Ocak 2020 tarihinde asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu tarihten itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl için hazırlıklarına başladı. Çalışmalar içinde bulunan komisyon, asgari ücret, geçim indirimi gibi birçok konuyu araştırıyor.


Bir işçinin en düşük alacağı ücret olarak açıklanan asgari ücret her yıl düzenli olarak zamlanıyor. Bu sayede işçiler yeni yılın getirdiği yeni zamları ücretlerinin artmasıyla birlikte rahatça karşılayabiliyor. Her sene birçok tartışmanın odak noktası olan asgari ücret, çoğu vatandaş tarafından yeterli olarak görülmüyor. Bu nedenle daha iyi bir ücret iyileştirmesi bekleyen vatandaşlar, bu iyileştirmenin 2021 zammı ile birlikte yapılmasını istiyor.

2020 yılı asgari ücret net ve brüt kaç TL?

2020 yılı itibariyle asgari ücretle çalışan kişilerin alacağı aylık maaş 2.324,70 TL olarak açıklanmıştı. Kişiye net kazanç olarak sağlanan bu tutarın brütü ise 2.943 TL olarak duyuruldu.

2020 Asgari Geçim İndirimi kaç TL? AGİ 2020 ne kadar oldu? 2020 AGİ tablosu

Çalışan kişilerin evlilik durumları ve çocuk sayılarına göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndirimi, kişinin ücretinden kesilen vergi tutarının bu hususlara göre tekrar kişiye ödenmesi olarak açıklanmıştır. Buna göre çocuk sayısı, eşinin çalışma durumu gibi söz konusu hususlara göre kişilere verilen geçim indirimi değişiklik göstermektedir. 2020 yılı itibariyle belirlenen indirimler ise şu şekildedir:

  • Bekar 220,73TL
  • Eşi çalışmayan 264,87 TL
  • Eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
  • Eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışan 220,73 TL
  • Eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
  • Eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
  • Eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
  • Eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL


Son Güncelleme: 08.10.2020 03:59
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