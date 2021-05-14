İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Aeron (ARNX) coin nedir? ARNX Token açıklaması

Kripto para sektörü günümüzdeki en popüler sektörlerden bir tanesi olmuş durumda. Bu sektöre giriş yapan Aeron (ARNX) Coin’in ne olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. İşte Aeron(ARNX) Token açıklaması…

14 Mayıs 2021 Cuma 17:58
Aeron (ARNX) coin nedir? ARNX Token açıklaması
Takip Et:

Havacılık alanı üzerine kurulan bir proje olan Aeron, havacılık güvenliğine getirdiği çözümlerle dikkatleri üstüne çekmişti. Aeron, havacılık alanıyla ilgili tüm verilerin korunduğu ve doğrulandığı bir sistem olarak piyasada başarılı olmayı hedefliyor. Ancak insanlar Aeron sistemi hakkında yeterli bilgiye henüz sahip değil.

Kısaca Aeron

Aeron uçak bakımını ve pilot kayıtlarını takip etmek için blockchain teknolojisini kullanıyor. Bu sistem ile pilotlar doğru uçuş saatleri olan kayıtlara sahip olmak zorunda kalacak. Bu sayede havacılık sektörü içinde olan herkes için daha kolay hale gelecek.

Aeron’un değeri şuan için 318 bin Dolar. Kripto para sektöründe 2072. Sırada yer alıyor. Aeron’un resmi Twitter hesabını şuan için 36 bin takip ediyor.

Aeron sisteminin piyasada nasıl bir karşılık göreceği merakla bekleniyor.


Son Güncelleme: 14.05.2021 17:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaAeron(ARNX)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması
Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması
Chia (XCH) coin nedir? XCH Token açıklaması
Chia (XCH) coin nedir? XCH Token açıklaması
Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konut kredisi alırken hangi belgeler talep ediliyor?
Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konut kredisi alırken hangi belgeler talep ediliyor?
Dogecoin Elon Musk ile alakası ne, neden yükselip alçalıyor?
Dogecoin Elon Musk ile alakası ne, neden yükselip alçalıyor?

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil'in yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan hakkında bilgiler
Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2021
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler doğum tarihi
Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Konuk sanatçı Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Star TV Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Akrep Avukat Ayşem karakterini kim canlandırıyor? Beril Pozam kimdir?
Seni Çok Bekledim Osman Efe karakterini kim canlandırıyor? Şehsuvar Aktaş kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler
Star TV Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.