Aeron (ARNX) coin nedir? ARNX Token açıklaması

Havacılık alanı üzerine kurulan bir proje olan Aeron, havacılık güvenliğine getirdiği çözümlerle dikkatleri üstüne çekmişti. Aeron, havacılık alanıyla ilgili tüm verilerin korunduğu ve doğrulandığı bir sistem olarak piyasada başarılı olmayı hedefliyor. Ancak insanlar Aeron sistemi hakkında yeterli bilgiye henüz sahip değil.

Kısaca Aeron

Aeron uçak bakımını ve pilot kayıtlarını takip etmek için blockchain teknolojisini kullanıyor. Bu sistem ile pilotlar doğru uçuş saatleri olan kayıtlara sahip olmak zorunda kalacak. Bu sayede havacılık sektörü içinde olan herkes için daha kolay hale gelecek.

Aeron’un değeri şuan için 318 bin Dolar. Kripto para sektöründe 2072. Sırada yer alıyor. Aeron’un resmi Twitter hesabını şuan için 36 bin takip ediyor.

Aeron sisteminin piyasada nasıl bir karşılık göreceği merakla bekleniyor.