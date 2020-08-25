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Adınıza düzenlenmiş kredi kartı var mı? Kredi kartı sorgulama işlemleri

Günümüzde hemen herkesin kredi kartı bulunmaktadır. Bankalarla yapılan işlemler sonucu banka otomatik olarak kredi kartı açabilir. Son günlerde sıkça rastlanılan bu sorun nedeniyle vatandaşlar Adıma düzenlenmiş kredi kartı var mı, kredi kartı sorgulaması nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı.

25 Ağustos 2020 Salı 13:42
Adınıza düzenlenmiş kredi kartı var mı? Kredi kartı sorgulama işlemleri
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Kredi kartı kullanımı son yıllarda giderek arttı. Özellikle Pandemi sürecinde temassız ödeme şansı vatandaşların kredi kartı kullanımını arttırdı. Bazı vatandaşların birden çok kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı kullanımının birçok kolaylığı olsa da dikkatsiz kullanılması büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle kredi kartları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Adıma düzenlenmiş kredi kartı var mı?

Adınıza kredi kartı olup olmadığını girip direk öğrenebileceğiniz bir sistem yoktur. Ancak bazı uygulamalar sayesinde kredi kartlarınızı öğrenebilirsiniz. Bu uygulamalardan biri de Findeks uygulamasıdır. Findeks uygulaması kredi notunuzu öğrenebileceğiniz uygulamadır. Bu uygulamayla bankacılık işlemlerinizi öğrenebilirsiniz.


Uygulamada hangi bankaya kredi ödediğinizi, hangi bankada kredi kartın borcunuzun olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede de hangi bankalarla çalıştığınızı öğrenmiş olacaksınız. Bankaları öğrendikten sonra banka yetkilileriyle görüşecek kredi kartınızın olup olmadığını öğrenmiş olursunuz.

Adıma düzenlemiş kredi kartı sorgulaması

Findeks uygulamasına giriş yapmak ücretlidir. Findeks uygulaması ücreti 8.85 TL’dir. Bu ücreti ödedikten sonra aşağıdaki linkten belirtilen işlemleri yapabilirsiniz.

https://www.findeks.com/



Son Güncelleme: 25.08.2020 13:42
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