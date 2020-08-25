Adınıza düzenlenmiş kredi kartı var mı? Kredi kartı sorgulama işlemleri

Kredi kartı kullanımı son yıllarda giderek arttı. Özellikle Pandemi sürecinde temassız ödeme şansı vatandaşların kredi kartı kullanımını arttırdı. Bazı vatandaşların birden çok kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı kullanımının birçok kolaylığı olsa da dikkatsiz kullanılması büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle kredi kartları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Adıma düzenlenmiş kredi kartı var mı?

Adınıza kredi kartı olup olmadığını girip direk öğrenebileceğiniz bir sistem yoktur. Ancak bazı uygulamalar sayesinde kredi kartlarınızı öğrenebilirsiniz. Bu uygulamalardan biri de Findeks uygulamasıdır. Findeks uygulaması kredi notunuzu öğrenebileceğiniz uygulamadır. Bu uygulamayla bankacılık işlemlerinizi öğrenebilirsiniz.

Adıma düzenlemiş kredi kartı sorgulaması

Uygulamada hangi bankaya kredi ödediğinizi, hangi bankada kredi kartın borcunuzun olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede de hangi bankalarla çalıştığınızı öğrenmiş olacaksınız. Bankaları öğrendikten sonra banka yetkilileriyle görüşecek kredi kartınızın olup olmadığını öğrenmiş olursunuz.

Findeks uygulamasına giriş yapmak ücretlidir. Findeks uygulaması ücreti 8.85 TL’dir. Bu ücreti ödedikten sonra aşağıdaki linkten belirtilen işlemleri yapabilirsiniz.

https://www.findeks.com/