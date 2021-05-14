ADA COİN coin nedir? ADA Token açıklaması

Kripto para piyasasında bugün itibariyle en değerli beşinci kripto para olan Cardano (ADA), sahip olduğu teknolojisi ve projesiyle pek çok yatırımcının tercihi olan majör koinler arasına girmeyi başardı.

Cardano (ADA) nedir?

Cardano, kripto para gönderip ve almak için kullanılan ADA kripto sisteminin olduğu bir platformdur. Bu kripto para, paranın ilerideki halini temsil etmekte ve kriptografiyle güvenliğinin üst düzey olduğu hızlı, doğrudan transferin yapılabileceği platformdur.

Cardano sadece bir kripto para birimi olarak görünmezken, her gün dünyadaki bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından kullanılan finansal uygulamaları yürütebilecek teknolojik bir altyapısı bulunmaktadır. Sistemler de daha kolay güncelleme yapabilmek ve yumuşak çatallanmalar ile yükseltme yapılabilmesi kolaylaştıran bloklardır . ADA’yı yönetecek olan temel altyapının tamamlanması sonrasında, akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacak. Cardano, herhangi bir merkezi bulunmayan ancak bunun yerine bir blok zincir üzerinde çalışan merkezi olmayan uygulama ya da dapps (kullanıcıları ve tedarikçileri direkt olarak birbirine bağlayan sistem) hizmetlerini de yürütmekte.

Cardano’nun sunmuş olduğu yenilik, kullanıcıları ihtiyaçlarını düzenleyicilerin talepleri ile dengeleyerek ve gizliliği ön planda tutarak düzenlemele birleştirecek şekilde olmasıdır. Cardano’nun vizyonu, yeni düzenlenmiş bilgi işlem tarzının, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayıp daha fazla finansal katılım sağlamaktır.

Cardano (ADA) kim kurdu?

Cardano’yu Charles Hoskinson tarafından kurulmuştur. Blockchain geliştiricisi ve Blockchain’de çok sayıda kilit projelerde ortak kuruculuk yapanların başında gelir. Charles, Cardano’nun ayrı olarak, Ethereum ve Ethereum Classic’in de kurucularındandır.

Cardano’nun diğerlerinden farkı ne?

Charles Hoskinson 2013 senesinde, EOSIO‘nun kurucularından Dan Larimer ile beraberte, ilk blok zinciri ve kripto para birimi başlangıcı olan Invictus Innovations’ı başlattılar.

Cardano fiyatlarının artacağı beklentilerinin pek çoğu vermiş olduğu teknik bazlı sebeplerden ötürüdür. Bunların başında kripto para biriminin blok oluşturma algoritması olmasıdır.

Ayrıca, "Altenatif Alım Kanıtı" algoritması, kripto para madenciliğinin elektrik tüketimini azaltmanın bir yöntemi olarakda önem kazanmakta. Cardano’nun Ouroboros protokolü, ilk Stake of Proof sistemlerindendi ve bugüne kadar kanıtlanmış olan güvenlik sistemiydi. Kullanıcı güvenliği için isteklerini geliştirip Daedalus Cüzdanı’nın geliştirilmesine başladı. Bir kripto para cüzdanının normal gizlilik kurallarının yanında, Daedalus ayrıca belirli harcama şifrelerini ve işlem izlemesininde özelleştirilmesini sağlamaktadır.

Cardano (ADA) madenciliği nasıl yapılır?

Cardano (ADA) madenciliği, diğer kripto para birimlerinden alışık olduğumuz sistemle yapılmamakta. Yani Bitcoin madenciliğinde olduğu gibi özel bir cihazla elektrik tüketimiyle bir madencilik yapılamamakta.

Cardano madenciliği sistemi, işlem için uygun olan Cardano cüzdanınıza bir miktar Cardano bakiyesi yüklenir ve bu bakiye oranında belli bir yüzdeyle kişiye Cardano kazandırır. Bu sistem Proof of Stake yöntemiyle yapılmakta.

Cardano madenciliği için özel bir madenci cihazı yada elektrik tüketimine gerek yoktur. Cardano cüzdanında olan bakiye oranında Cardano ödülü alınır ve böylece sistem diğer madencilik türlerine göre daha pratik bir madencilikle işlemlerine hızlı bir şekilde sürdürür.

Cardano nasıl alınır?

Türkiye’de, TL ile Cardano satın almak basit ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgiye ve resmi belgeye gerek olmadan kripto para borsalarından Cardano satın alınabilir.