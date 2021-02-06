Acil paraya ihtiyacım var diyenler için 1 saat içinde nakit para çözümleri

Acil nakde ihtiyacı olan kişiler, intenette kısa yoldan nakit para bulabilmenin yöntemlerini arıyor. İntenette dolaşan borç para verilir, adınıza kredi çekilir gibi dolandırıcılara başvurmadan nakit para bulabileceğiniz yöntemleri aşağıda derledik.

Öğrenciler için acil nakit para bulmanın yolları nelerdir?

Öğrenciler çeşitli yöntemlerle acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bunun için yapabileceğiniz 10 farklı yöntem şunlardır;

Senet bozdurma yöntemiyle cep telefonu alım satımı yapabilirsiniz.

Bankalardan düşük limitli kredi kartı çıkararak, acil para ihtiyacınıza geçici bir çözüm bulabilirsiniz.

Faturalı senetler için finans kurumları ve bankalarla görüşerek senet karşılığı kredi alabilirsiniz.

Kuyumculardan kredi kartıyla altın satın alabilir daha sonra bozdurarak nakit para elde edebilirsiniz.

Gelir belgesiz kredi veren bankaların intenet şubelerine başvurarak kredi çekebilirsiniz.

Hemen nakde çevirebileceğiniz ürün satın alıp taksitle ödeyebilirsiniz.

KBB notunuzu düşüren borcunuzu yapılandırarak yeniden kredi çekebilirsiniz.

İkinci el araba alım satımı yaparak nakit elde edebilirsiniz.

Giriş-çıkış mantığı ile çalışan firmalardan ürün satın alıp daha sonra satarak nakde çevirebilirsiniz.

Acil paraya ihtiyacım var diyenler için 1 saat içinde para bulmanın yolları

Günümüzde birçok kişi borçları ve düzensiz yaşamı nedeniyle nakit para bulmakta güçlük çekiyor. Bu durumda bankalar kişilere kredi vermiyor ve borçları nedeniyle kredi notunu düşürüyor. Durum böyle iken vatandaşlar da acil para bulabilmenin yöntemlerini arıyor. 1 saat içerisinde kolayca nakit para bulabileceğiniz yöntemlerden bazıları şunlardır;

Senetle borç olarak altın veren kuyumculara başvurmak,

Cep telefonlarını taksitle alıp değerinin altında satmak,

Ve ne yazık ki yasadışı yollarla borç verenlere başvurmak.

Acil nakit ihtiyacı için cep telefonu bozdurma

Nakit paraya ihtiyacı olan kişiler taksitle beyaz eşya ya da elektronik ürünler satın alarak bu soruna çözüm oluşturmaktadır. Çeşitli yerlerden alınan beyaz eşya ya da elektronik cihazlar taksitle alınıyor ve sonrasında değerinin biraz daha altında satılarak nakde çevriliyor. Hattınızın üzerine cep telefonu satın alarak bir süreliğine nakit ihtiyacınıza çözüm bulabilirsiniz.

Acil senetle para bulma

Ülkemizde İstanbul Mecidiyeköy, Ankara Ulus ve Bursa Kapalıçarşı’da bulunan kuyumcular, senet ile altın satmaktadır. Vatandaşlar buradan senetle altın satın aldıklarında daha sonra o altınları bozdurmakta ve sonrasında kuyumcuya olan borcunu taksitler halinde ödemektedir.

Öğrenciler ikin acil para bulma yöntemleri

SED yardımı olarak verilen Sosyal Ekonomik Desteklere başvuruda bulunabilirsiniz.

Sosyal Yardımlaşma Kurumunun sağladığı Şartlı Eğitim Yardımından faydalanabilirsiniz.

Evden çalışarak içerik üretme, video düzenleme ya da grafik tasarım çalışmaları yaparak ek gelir elde edebilirsiniz.

Eğitim materyali hazırlayarak para kazanabilirsiniz.

Bankaların 18 yaş altın öğrencilere sunduğu kredi kartı olanağından faydalanabilirsiniz.

Öğrencilere kredi veren bankalara başvurabilirsiniz.