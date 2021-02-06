İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Acil paraya ihtiyacım var diyenler için 1 saat içinde nakit para çözümleri

Acil paraya ihtiyacı olanlar için 1 saat içinde nakit para bulma yöntemlerine içeriğimizde yer verdik. İçeriğimizde bulunan yöntemleri uygulayarak kısa süreli nakit ihtiyacınıza çözüm bulabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:07
Acil paraya ihtiyacım var diyenler için 1 saat içinde nakit para çözümleri
Takip Et:

Acil nakde ihtiyacı olan kişiler, intenette kısa yoldan nakit para bulabilmenin yöntemlerini arıyor. İntenette dolaşan borç para verilir, adınıza kredi çekilir gibi dolandırıcılara başvurmadan nakit para bulabileceğiniz yöntemleri aşağıda derledik.

Öğrenciler için acil nakit para bulmanın yolları nelerdir?

Öğrenciler çeşitli yöntemlerle acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bunun için yapabileceğiniz 10 farklı yöntem şunlardır;

Senet bozdurma yöntemiyle cep telefonu alım satımı yapabilirsiniz.

Bankalardan düşük limitli kredi kartı çıkararak, acil para ihtiyacınıza geçici bir çözüm bulabilirsiniz.

Faturalı senetler için finans kurumları ve bankalarla görüşerek senet karşılığı kredi alabilirsiniz.

Kuyumculardan kredi kartıyla altın satın alabilir daha sonra bozdurarak nakit para elde edebilirsiniz.

Gelir belgesiz kredi veren bankaların intenet şubelerine başvurarak kredi çekebilirsiniz.

Hemen nakde çevirebileceğiniz ürün satın alıp taksitle ödeyebilirsiniz.

KBB notunuzu düşüren borcunuzu yapılandırarak yeniden kredi çekebilirsiniz.

İkinci el araba alım satımı yaparak nakit elde edebilirsiniz.

Giriş-çıkış mantığı ile çalışan firmalardan ürün satın alıp daha sonra satarak nakde çevirebilirsiniz.

Acil paraya ihtiyacım var diyenler için 1 saat içinde para bulmanın yolları

Günümüzde birçok kişi borçları ve düzensiz yaşamı nedeniyle nakit para bulmakta güçlük çekiyor. Bu durumda bankalar kişilere kredi vermiyor ve borçları nedeniyle kredi notunu düşürüyor. Durum böyle iken vatandaşlar da acil para bulabilmenin yöntemlerini arıyor. 1 saat içerisinde kolayca nakit para bulabileceğiniz yöntemlerden bazıları şunlardır;

Senetle borç olarak altın veren kuyumculara başvurmak,

Cep telefonlarını taksitle alıp değerinin altında satmak,

Ve ne yazık ki yasadışı yollarla borç verenlere başvurmak.

Acil nakit ihtiyacı için cep telefonu bozdurma

Nakit paraya ihtiyacı olan kişiler taksitle beyaz eşya ya da elektronik ürünler satın alarak bu soruna çözüm oluşturmaktadır. Çeşitli yerlerden alınan beyaz eşya ya da elektronik cihazlar taksitle alınıyor ve sonrasında değerinin biraz daha altında satılarak nakde çevriliyor. Hattınızın üzerine cep telefonu satın alarak bir süreliğine nakit ihtiyacınıza çözüm bulabilirsiniz.

Acil senetle para bulma

Ülkemizde İstanbul Mecidiyeköy, Ankara Ulus ve Bursa Kapalıçarşı’da bulunan kuyumcular, senet ile altın satmaktadır. Vatandaşlar buradan senetle altın satın aldıklarında daha sonra o altınları bozdurmakta ve sonrasında kuyumcuya olan borcunu taksitler halinde ödemektedir.

Öğrenciler ikin acil para bulma yöntemleri

SED yardımı olarak verilen Sosyal Ekonomik Desteklere başvuruda bulunabilirsiniz.

Sosyal Yardımlaşma Kurumunun sağladığı Şartlı Eğitim Yardımından faydalanabilirsiniz.

Evden çalışarak içerik üretme, video düzenleme ya da grafik tasarım çalışmaları yaparak ek gelir elde edebilirsiniz.

Eğitim materyali hazırlayarak para kazanabilirsiniz.

Bankaların 18 yaş altın öğrencilere sunduğu kredi kartı olanağından faydalanabilirsiniz.

Öğrencilere kredi veren bankalara başvurabilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NakitAcilKrediÖğrenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Popüler Haberler

Acil paraya ihtiyacım var diyenler için 1 saat içinde nakit para çözümleri
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 6 Şubat 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
KYK Şubat 2021 bursları ne zaman hesaplara yatar? TC kimlik numarasına göre burs paraları ödeme tarihleri
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Cyberpunk 2077 1.12 güncellemesi ile gelen yenilikler
Menajerimi Ara Merve kimdir? Gerçek adı nedir? Almila Ada hakkında bilgiler
5 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları Kırmızı Oda, Seni Çok Bekledim, Arka Sokaklar yarışında kim birinci oldu?
Netflix Tehlikeli Nokta filmi konusu ve oyuncuları
Türkiye illere göre araç plaka kodları ve telefon alan kodları
2. Dönem öğretmen karne görüşleri - Lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri başarı durumuna göre en güzel karne görüşleri
Doktor şikayeti nereye ve nasıl yapılır? Doktor şikayeti işlemleri
Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi mi, ne aşamada, fiyatı ne kadar?
Çatı Katı Aşk dizisi nerede çekiliyor? Çatı Kat Aşk dizisi konusu ve çekim yeri
Evde cevizli baklava nasıl yapılır?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Yükselen burç nedir? Yükselen burç anlamı ve yükselen burç hesaplaması
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta? FB GS derbi maçı kadroları ve eksik oyuncular
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ne? Hakan Bulut oynadığı diziler
Öğrencilere kredi kartı veren bankalar ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.