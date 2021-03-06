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Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 6 Mart 2021 Cumartesi

Gündemde dikkat çeken Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! haberini 06.03.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 06:25
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 6 Mart 2021 Cumartesi
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 06:25
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