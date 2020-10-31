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Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 31 Ekim 2020 Cumartesi

Sıcak haber olarak gündeme gelen Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 31 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 23:52
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 31 Ekim 2020 Cumartesi
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 31.10.2020 23:52
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