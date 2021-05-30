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Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 30 Mayıs 2021 Pazar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mayıs 30 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 06:32
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 30 Mayıs 2021 Pazar
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 06:32
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