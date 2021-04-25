İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 25 Nisan 2021 Pazar

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 25.04.2021 tarihli haberimizde.

25 Nisan 2021 Pazar 06:29
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 25 Nisan 2021 Pazar
Takip Et:

Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.




Son Güncelleme: 25.04.2021 06:29
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?
Kripto borsada para batıranlar ne yapacak?
Kripto borsada para batıranlar ne yapacak?
Bitay kapandı mı, battı mı? Kripto Para borsası Bitay sahibi kim?
Bitay kapandı mı, battı mı? Kripto Para borsası Bitay sahibi kim?

Popüler Haberler

Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi detaylarını açıkladı
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 25 Nisan 2021 Pazar
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
EYT çıkarsa kimleri kapsayacak? 2021
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
PTT kart numarası nerede yazar? PTT kart numarası ile iban sorgulama
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2021
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Kağıt Ev Mert'in el parmakları neden yok, neden eksik?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 21 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir? Rüyada bulgur görmenin anlamı
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
Kimsesizler dizisinde Betül öğretmen karakterini Damla Cercisoğlu canlandırıyor
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 25 Nisan 2021
AGİ hangi durumlarda ve şartlarda verilir, alınır? 2021 Asgari geçim indirimi hangi hallerde kesilir?
Özel hastaneden ilaç raporu alınabilir mi? 2021 İlaç raporu uzatma ve yenileme
Olağan Şüpheliler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.