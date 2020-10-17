İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...

Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 17 Ekim 2020 Cumartesi

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:51
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 17 Ekim 2020 Cumartesi
Takip Et:

Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 17.10.2020 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 17 Ekim 2020 Cumartesi
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2020 çoban desteği ne kadar?
Çocukluk Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?
2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2020
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ekim 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakteri kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler'in hayatı!
2019 LGS lise 3.tercih boş kontenjanları sorgulama
Zümrüdüanka yeni bölüm var mı? neden yok? Zümrüdüanka 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TNT Kargo cumartesi günü açık mı? Saat kaça kadar açık ve saat kaçta kapanıyor?
Ramo ne demektir? Shot TV yeni dizisinin adı Ramo'nun anlamı nedir?
İnsan uykusuz kaç gün durabilir? kaç gün uykusuzluğa dayanabilir?
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizide bulunan mekanlar hangi ilde?
Güz Masalı neden yayınlanmıyor? Güz Masalı final bölümü olacakmı? Kanal 7 Güz Masalı bitti mi, final yapacakmı?
Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sabah nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.