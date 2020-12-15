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Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 15 Aralık 2020 Salı

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 15.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 23:55
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 15 Aralık 2020 Salı
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 23:55
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