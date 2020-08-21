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Acil para ihtiyacı olan kişiler 6 Ay ertelemeli 50000 TL kredi kampanyası için başvurular devam ediyor

Pek çok bankanın başlattığı 6 ay ertelemeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularında rekor kırılıyor. Acil para ihtiyacı olan kişiler için 50.000 TL ve 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi için başvurular alınmaya devam ediliyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 17:42
Acil para ihtiyacı olan kişiler 6 Ay ertelemeli 50000 TL kredi kampanyası için başvurular devam ediyor
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Bazı bankalar yeni kredi kampanyalarını acil nakit ihtiyacı olan kişilere destek olmak için duyurdu. Bu kredi kampanyasında 50 bin TL üst limitli kredilerin 6 ay ertelemeli olacak şekilde 60 aya kadar vadeli olarak alınabileceği açıklandı. Ancak bankaların bu ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen kişilerin kredi notlarının en az 1100 ya da üzerinde olması gerekiyor.

50 bin TL 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredilerini Vakıfbank, ING ve Ziraat Bankası vermektedir.

Vakıfbank 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi


Vakıfbank belirlenen koşulları sağlayan kişilere 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi desteği sağlamaktadır. Vakıfbank müşterilerinin kredi notunun yanı sıra emeklilik ve 6 aylık sigortalı olma şartını istemektedir. Kredi alındığında ise 60 ay vadeli olarak ve 6 ay ödemesiz taksit ödemesi yapılabilmektedir. Ayrıca isteyen müşteriler ödemlerini 2 veya 3 ayda 1 olacak şekilde ayarlayabilir.

ING 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi

ING’den 50 bin TL ve 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler başvurularını intenet bankacılığından yapabilir. Banka onay verdiği müşterilerine 50 bin TL ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredinin faiz oranı müşterilerin kredi notuna göre belirlenmektedir. Kredi başvuruları intenet bankacılığının yanı sıra banka şubelerinden de yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası da 60 ay vadeyle 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sağlamaktadır. Kredi başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. Banka 6 aylık sigortalı olan ve emekli olan müşterilerine ihtiyaç kredisi verilmektedir. Ziraat Bankası 3 veya 6 ay ertelemeli olarak taksit ödemesi almaktadır.

 



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:42
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