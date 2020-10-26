Acil para arayanlar nasıl borç veya kredi alabilir?

Acil paraya ihtiyacı olan kişiler bankalardan kredi, senetle kredi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarına başvurmaktadır. Ayrıca paraya sıkışan kişilere borç para veren hayır kurumları da bulunmaktadır.

Bankalar Senetle Kredi Verir Mi?

Bankalar senetle herhangi bir nedene dayanarak kredi vermemektedir. Yalnızca ticari ilişkilerde kullanılan faturalı kombiyo senet ya da çekleri para çevirme imkanı sağlanmaktadır. Ancak her banka bu işlemi yapmamaktadır. Senet veya çekleri paraya çeviren bankalar şunlardır:

- Vakıfbank

- TEB

- Garanti Bankası

- HSBC

- Odeabank

- Yapı Kredi Bankası

Senetle Para Bulma ve Borç Para İlanları

Özellikle sosyal medyada senetle borç para veren ilanlara sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ancak bu ilanlara başvuru yapıldığında yine de bir miktar para talep edilmektedir. Bu ilanı veren yerler kesinlikle güvenli değildir. Peşinat ödemesi yapıldıktan sonra ilanı yayınlayan kişiye hiçbir şekilde ulaşılamamaktadır. BDDK izni olmadan ticari kaygı güdülerek borç para vermek tefeciliğe girer ve suçtur.

Borç Para Veren Hayırseverler

Acil para ihtiyacı olan kişilere yardım eli uzatan bazı hayırseverler bulunmaktadır. Özellikle sosyal medyada kurulan yardım grupları sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşılabilmektedir. Hayırsever kişiler genellikle bir sosyal yardımlaşma kurumu veya sosyal medyadaki yardım kuruluşlarını tercih etmektedir.

Sosyal medyada yardım sağlayan grupların bazıları şunlardır:

- Yardım eli

- Pandemi sosyal yardımlaşma grubu

- Sosyal yardımlar grubu

- Sosyal Yardım

- Yardım gönüllüleri

- İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatalım

- Yardım edin, yardım bulun!

- Sosyal yardım dayanışması

- Bayanlara özel yardım gönüllüleri

- Ankara yardım eli

İntoko Burç Para Verir Mi?

İntoko adındaki bir kuruluş tarafından herhangi bir para yardımı yapılmamaktadır. Bu ilanlar sahtedir ve güvenilmezdir. Yani intoko borç para ilanlarına güvenmemek gerekmektedir.

Faiz Uygulamadan Borç Para Veren Kurum ve Bankalar

BDDK’ya kayıtlı olarak hizmet vermekte olan faizsiz kredi veren katılım bankaları bulunmaktadır. Bu bankalarda faiz yerine kâr payı sistemi uygulanmaktadır. Türkiye’de faizsiz olarak destek sağlayan 6 adet katılım bankası bulunmaktadır. Bu bankalar şunlardır:

- Vakıf Katılım Bankası

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- Emlak Katılım Bankası

- Türkiye Finans Katılım Bankası

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Ziraat Katılım Bankası

Borç Para Veren Vakıflar Hangileridir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren bazı vakıflar bulunmaktadır. Bu vakıfların verdiği yardımlar arasında en fazla başvurulan kuru gıda yardımıdır. Kuru gıda yardımları her ilde verilmektedir.

Kuru gıda yardımına başvuru yapacak kişilerin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması, aylık gelirin asgari ücretten fazla olmaması ve herhangi bir yardım maaşı almaması gerekmektedir.

İhtiyaç sahiplerine verilen 3 farklı yardım paketi bulunmaktadır. A Tipi yardım kolileri 14 kg ağırlığındadır ve 1 veya 2 kişilik aileler içindir. B Tipi koliler 21,5 kg ağırlığındadır ve 3 ya da 4 kişilik aileler içindir. C Tipi koliler ise 28,5 kg ağırlığındadır ve 5 kişi ya da fazla kişiler olan aileler için verilmektedir.

Koronavirüs Pandemi Yardımları Nelerdir?

Koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ailelere 1000 TL’lik yardımlar yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan bu yardımlar için başvuru şartı aranmamaktadır ve zor durumdaki kişilere destekler verilmektedir.