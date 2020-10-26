İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Acil para arayanlar nasıl borç veya kredi alabilir?

Günümüzde acil para ihtiyacı olan kişilere borç veya kredi imkanı sağlayan pek çok kuruluş bulunmaktadır. Bu kurum veya kuruluşlar bu kişilerin nakit ihtiyacını karşılamaktadır.

26 Ekim 2020 Pazartesi 17:24
Acil para arayanlar nasıl borç veya kredi alabilir?
Takip Et:

Acil paraya ihtiyacı olan kişiler bankalardan kredi, senetle kredi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarına başvurmaktadır. Ayrıca paraya sıkışan kişilere borç para veren hayır kurumları da bulunmaktadır.

Bankalar Senetle Kredi Verir Mi?

Bankalar senetle herhangi bir nedene dayanarak kredi vermemektedir. Yalnızca ticari ilişkilerde kullanılan faturalı kombiyo senet ya da çekleri para çevirme imkanı sağlanmaktadır. Ancak her banka bu işlemi yapmamaktadır. Senet veya çekleri paraya çeviren bankalar şunlardır:

- Vakıfbank

- TEB

- Garanti Bankası

- HSBC

- Odeabank

- Yapı Kredi Bankası

Senetle Para Bulma ve Borç Para İlanları

Özellikle sosyal medyada senetle borç para veren ilanlara sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ancak bu ilanlara başvuru yapıldığında yine de bir miktar para talep edilmektedir. Bu ilanı veren yerler kesinlikle güvenli değildir. Peşinat ödemesi yapıldıktan sonra ilanı yayınlayan kişiye hiçbir şekilde ulaşılamamaktadır. BDDK izni olmadan ticari kaygı güdülerek borç para vermek tefeciliğe girer ve suçtur.

Borç Para Veren Hayırseverler

Acil para ihtiyacı olan kişilere yardım eli uzatan bazı hayırseverler bulunmaktadır. Özellikle sosyal medyada kurulan yardım grupları sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşılabilmektedir. Hayırsever kişiler genellikle bir sosyal yardımlaşma kurumu veya sosyal medyadaki yardım kuruluşlarını tercih etmektedir.

Sosyal medyada yardım sağlayan grupların bazıları şunlardır:

- Yardım eli

- Pandemi sosyal yardımlaşma grubu

- Sosyal yardımlar grubu

- Sosyal Yardım

- Yardım gönüllüleri


- İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatalım

- Yardım edin, yardım bulun!

- Sosyal yardım dayanışması

- Bayanlara özel yardım gönüllüleri

- Ankara yardım eli

İntoko Burç Para Verir Mi?

İntoko adındaki bir kuruluş tarafından herhangi bir para yardımı yapılmamaktadır. Bu ilanlar sahtedir ve güvenilmezdir. Yani intoko borç para ilanlarına güvenmemek gerekmektedir.

Faiz Uygulamadan Borç Para Veren Kurum ve Bankalar

BDDK’ya kayıtlı olarak hizmet vermekte olan faizsiz kredi veren katılım bankaları bulunmaktadır. Bu bankalarda faiz yerine kâr payı sistemi uygulanmaktadır. Türkiye’de faizsiz olarak destek sağlayan 6 adet katılım bankası bulunmaktadır. Bu bankalar şunlardır:

- Vakıf Katılım Bankası

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- Emlak Katılım Bankası

- Türkiye Finans Katılım Bankası

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Ziraat Katılım Bankası

Borç Para Veren Vakıflar Hangileridir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren bazı vakıflar bulunmaktadır. Bu vakıfların verdiği yardımlar arasında en fazla başvurulan kuru gıda yardımıdır. Kuru gıda yardımları her ilde verilmektedir.

Kuru gıda yardımına başvuru yapacak kişilerin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması, aylık gelirin asgari ücretten fazla olmaması ve herhangi bir yardım maaşı almaması gerekmektedir.

İhtiyaç sahiplerine verilen 3 farklı yardım paketi bulunmaktadır. A Tipi yardım kolileri 14 kg ağırlığındadır ve 1 veya 2 kişilik aileler içindir. B Tipi koliler 21,5 kg ağırlığındadır ve 3 ya da 4 kişilik aileler içindir. C Tipi koliler ise 28,5 kg ağırlığındadır ve 5 kişi ya da fazla kişiler olan aileler için verilmektedir.

Koronavirüs Pandemi Yardımları Nelerdir?

Koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ailelere 1000 TL’lik yardımlar yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan bu yardımlar için başvuru şartı aranmamaktadır ve zor durumdaki kişilere destekler verilmektedir.

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 17:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yardım ParasıKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları

Popüler Haberler

Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
Acil para arayanlar nasıl borç veya kredi alabilir?
Ayak bileği burkulması ağrısı nasıl geçer? Ayak bileği burkulması ağrısına neler iyi gelir?
Blu TV Saygı dizisi 1.bölüm ne zaman yayınlanacak? Saygı dizisi konusu ve oyuncuları
THY 99 TL indirimli bilet kampanyası bilet nasıl alınır? Türk Hava Yolları kampanyası indirimli bilet alma tarihleri ve şartları
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 26 Ekim 2020 Pazartesi
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2020
Yasak Elma dizisi ( Yiğit ) Doğaç Yıldız kimdir? Hangi şehirde doğmuştur ve kaç yaşındadır?
Yasak Elma Yiğit kimdir? Yiğit Doğaç Yıldız hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Meral kimdir? Gerçek adı nedir? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
Sevgili Geçmiş dizisi neden final yapıyor?
Kredi notu düşük olup kredi çekemeyenlere müjde!
Apple, Siri neden çalışmıyor? Siri ne zaman düzelecek?
Süper Lig'de maçlar en erken ne zaman başlar?
Açık kapı maddi yardım başvuruları yapılmaya devam ediyor!
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2020?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Evde Bakım Maaşı alma şartları nelerdir? Kimler Evde Bakım Maaşı alabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.