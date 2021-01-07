Acil nakit paraya ihtiyacı olanların başvurabileceği yöntemler 2021

Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşanıyor. Birçok kişi bu süreçte işinden ayrıldı. Devlet bu süreçte vatandaşlara belli yardımlarla destek olmaya çalışıyor. Devlet desteklerinin yanı sıra başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar pandemi destek paketleri kapsamında indirimli kredi fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar devlet yardımlarının ve banka kredilerinin yanı sıra nakit ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini araştırıyor.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurması muhtemel yöntemler şu şekildedir;

Senet ile nakit para bulma,

bulma, Borç senet ile altın veren kuyumcular,

Faturalı hat üzerine telefon alıp satmak,

Kredi kartlarının nakit avans bölümünden yararlanmak,

Bankaların pandemi ihtiyaç kredilerinden yararlanmak,

İpotek yöntemiyle bankalardan kredi almak,

Finansman desteği veren danışman şirketlere başvurmak.

Yukarıdaki yöntemler acil nakit ihtiyacı olan kişilerin başvurup en kısa sürede nakit paraya ulaşabileceği yöntemlerdir.

Cep telefonu satıp nakit para almak

Senet ile nakit para bulma

Faturalı hat kullanıcıları operatörlerinin şubelerine giderek faturalarına yansıtıp taksitle telefon alabiliyor. Alınan bu telefonları açmadan direk olarak satıp nakit ihtiyacı giderilebilir. Genel olarak bu yöntemle 2 ila 5 bin TL arasında nakit para elde edilebilir. Teknosa, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Mutlu Evim gibi mağazalarda da bu işlemler yapılmaktadır.

Kredi notu düşük ve kara listede olan kişiler kredi alamaz. Bu kişiler senet ile nakit para alabilir. Fibabanka, Nkolay ve Enpara senet ile nakit para vermektedir. Bu bankalar dijital bankalar olup BDDK üzerinden kayıtlı lisanslı bankalardır.

Finansman desteği veren danışman şirketler

Birçok özel danışman şirket senet veya ipotek yaptırıp, nakit para vermektedir. İntenette veya bulunduğunuz bölgede bulunan herhangi bir danışmanlık şirketine giderek bu işlemi yapabilir acil nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ancak bu şirketlerin resmi kurumlar ve izin belgelerinin olduğu öğrendikten sonra işlem yaptırılmalıdır.

Bankaların pandemi destek kredileri

Bankalar pandemi nedeniyle vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Birçok banka bu kredilerde düşük faiz ve uzun vade imkanı tanıdığı gibi gelir belgesiz ve kefilsiz kredi veriyor.