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Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!

Acil nakit paraya ihtiyacı olanlara müjdeli haber Ziraat Bankasından geldi. 10.000 TL destek kredisi, acil paraya ihtiyacı olan vatandaşları rahatlatacak bir kampanya. Üstelik Ziraat Bankası aylık sadece 380 TL taksitle geri ödeme imkânı sunuyor. Emekli maaşını ya da ücretini Ziraat Bankasından alan vatandaşlara özel ihtiyaç kredisinin detayları haberimizde.

15 Haziran 2021 Salı 12:51
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
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Ekonomik açıdan zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemlerde vatandaşlar bankaların kredi fırsatlarını ilgiyle takip ediyor. En uygun faizli kredi imkânı sunan bankalardan biri olan Ziraat bankası bu yaz emeklileri rahatlatacak ihtiyaç kredisini duyurdu. Emekli olan ve emekli maşını Ziraat Bankasından alan vatandaşlara 10.000 TL ihtiyaç kredisi sunan banka, 380 TL aylık taksitle geri ödeme imkânı sunuyor.

Emeklilere ayda sadece 380 TL geri ödeme imanı sunan ihtiyaç kredisi müjdesi Ziraat Bankasından geldi. Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı ve Ziraat Mobil uygulamalarından başvuru yapılabilecek emeklilere özel 10.000 TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ayda sadece 380 TL olacak.

Ziraat Bankası emekli maaşını Ziraat’ ten alanlara özel krediler sunacağını duyurdu. Banka, maaş ödemelerini Ziraat bankasından alan emeklilere özel Emeklilerin Artısı Kredi Paketi kapsamında konut ve nakit ihtiyaç kredisi imkânları sunacağını duyurdu. Üstelik şubelere gitmeden intenet bankalığı üzerinden kolaylıkla bu krediye sahip olabilecekler.

Ziraat Bankası emeklilere özel nakit ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?

İhtiyaç kredisi almak isteyenler için şartlar: Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olman veya bunlara yeni başvuru yapmış olman; İntenet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Yangın Sigortalarından en az iki tanesine sahip olman ya da yeni başvuru yapmış olman vatandaşlar Ziraat Bankasından başvuruda bulunabilir.

Konut Kredisi almak isteyenler için şartlar: Bankkart, KHM ve Talimat ürünlerine sahip olmak ve İntenet bankacılığı, BES, AZG, DASK, KASKO, Konut Sigortası, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortasından en az üç tanesine sahip olan vatandaşlar konut kredisi için Ziraat Bankasına başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca bankanın yaptığı açıklamada ek olarak, maaşını Ziraat Bankasından alan emeklilerin de bu kredi imkânlarından yararlanabileceğini bildirdi.

Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Konut kredisi: 1.51

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.56


Son Güncelleme: 15.06.2021 12:51
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Ziraat BankasıAcil Nakit KredisiKonut KredisiZiraat Bankası Faiz Oranları
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