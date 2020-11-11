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Acil nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesi

ING Bank ve Fibabanka acil nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesini açıkladı. İşte sıfır faizli kredi kampanyası detayları.

11 Kasım 2020 Çarşamba 02:25
Acil nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesi
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Bankalar, korona virüs nedeniyle ihtiyaç kredisi kampanyalarını müşterileriyle buluşturmaktadır. Vatandaşların da kredi kampanyalarına yönelik ciddi bir ivme kazanması üzerine yükselen kredi faizleri sebebiyle ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyor. Bu süreçte ING Bank ve Fibabanka, yüzde 0 faizli kredi kampanyalarını müşterilere sunmaya başladı.

ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi


Ing Bank, akademisyenler, sağlık çalışanları, emekli öğretmenler, kamu çalışanları ve serbest meslek çalışanları için faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası sağlıyor. ING kredi noktalarında kredi kullanmak isteyen müşteriler için yüzde 0 faiz ve 12 ay vade imkanıyla kredi finanse ediliyor. ING Bankaya 3000 TL’ye kadar olan kredilerde sıfır faiz ve masrafsız kredi sunuluyor.

Fibabanka faizsiz kredi

Fibabanka, 6 aya kadar vadelerle 31 Aralık 2020’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi finanse ediyor.



Son Güncelleme: 11.11.2020 02:25
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Anahtar Kelimeler:
ING BankFibabankaSıfır Faizli Kredi
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