Acil nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesi

Bankalar, korona virüs nedeniyle ihtiyaç kredisi kampanyalarını müşterileriyle buluşturmaktadır. Vatandaşların da kredi kampanyalarına yönelik ciddi bir ivme kazanması üzerine yükselen kredi faizleri sebebiyle ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyor. Bu süreçte ING Bank ve Fibabanka, yüzde 0 faizli kredi kampanyalarını müşterilere sunmaya başladı.
ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi
Fibabanka faizsiz kredi
Fibabanka, 6 aya kadar vadelerle 31 Aralık 2020’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi finanse ediyor.
Son Güncelleme: 11.11.2020 02:25