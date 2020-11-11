Acil nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesi

Bankalar, korona virüs nedeniyle ihtiyaç kredisi kampanyalarını müşterileriyle buluşturmaktadır. Vatandaşların da kredi kampanyalarına yönelik ciddi bir ivme kazanması üzerine yükselen kredi faizleri sebebiyle ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyor. Bu süreçte ING Bank ve Fibabanka, yüzde 0 faizli kredi kampanyalarını müşterilere sunmaya başladı.

ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi

Fibabanka faizsiz kredi

Ing Bank, akademisyenler, sağlık çalışanları, emekli öğretmenler, kamu çalışanları ve serbest meslek çalışanları için faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası sağlıyor. ING kredi noktalarında kredi kullanmak isteyen müşteriler için yüzde 0 faiz ve 12 ay vade imkanıyla kredi finanse ediliyor. ING Bankaya 3000 TL’ye kadar olan kredilerde sıfır faiz ve masrafsız kredi sunuluyor.

Fibabanka, 6 aya kadar vadelerle 31 Aralık 2020’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi finanse ediyor.