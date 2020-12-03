Acil Nakit İhtiyacı Olanlar Yüksek Limitli Kredi Kartları Başvurusu Nasıl Yapar? 2021

Acil Nakit İhtiyacı Olanlar İçin Yüksek Limitli Kredi Kartları 2021
Yapı Kredi Bankası
- Yapı kredi world
- Adios
- Adios Premium
- Crytal
- Gold
- Platinum
- Koç Ailem
- Play
- Opet
Garanti Bankası
- Bonus
- Bonus Gold
- Platinum
- American Express
- Genç
- Business
- Flexi
- Trink
Halkbank
- Paraf Platinum
- Paraf
- Parafly
- Eczacı Paraf
- Halkcard
- Parafree
- Parafast
- Sanal
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
- TEB She Card
- TEB Özel World Elite Card
- TEB Sade Kart
- TEB Platinum Card
- TEB Yıldız Priority Card
- CEPTETEB Kredi Kartı
- Bonus Sanal Kart
Ziraat Bankası
- Platinum
- Bankkart
- Gold
Türkiye İş Bankası
- Maximiles
- Maximum
Bazı bankalara ait olan belirli kredi kartlarına başvuru yapılabilir. Gelir seviyenize göre yüksek limiti olan kartlara sahip olmanız mümkündür. Bu kartlara sahip olmak için, şubeler ya da intenet bankacılığı aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.
Son Güncelleme: 03.12.2020 23:44