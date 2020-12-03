İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Acil Nakit İhtiyacı Olanlar Yüksek Limitli Kredi Kartları Başvurusu Nasıl Yapar? 2021

Acil nakit ihtiyacı olan kişiler, yüksek limitli kredi kartlarına başvuruda bulunabilirler. Yapı Kredi, Garanti, Halkbank, TEB, Ziraat ve Türkiye İş Bankası kredi kartlarına, ilgili şubelerden ya da internet üzerinden başvuruda bulunulabilir.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:44
Acil Nakit İhtiyacı Olanlar Yüksek Limitli Kredi Kartları Başvurusu Nasıl Yapar? 2021
Takip Et:

Acil Nakit İhtiyacı Olanlar İçin Yüksek Limitli Kredi Kartları 2021

Acil nakit ihtiyacı olduğu durumda veya bir neden yüzünden para sıkışıklığı olduğunda bankalar kredi kartı hizmeti sunmaktadır. Kredi kartları, en çok istek alan noktalardan biridir. Nakit ihtiyacınız oldu ve anlaşmanız bulunan bankadan kredi kartı talep ettiniz ancak yüksek limitli kredi kartlarıyla ilgili fikriniz olmayabilir.  Yüksek limitli kredi kartları merak edilmektedir.

Yapı Kredi Bankası

  • Yapı kredi world
  • Adios
  • Adios Premium
  • Crytal
  • Gold
  • Platinum
  • Koç Ailem
  • Play
  • Opet

Garanti Bankası

  • Bonus
  • Bonus Gold
  • Platinum
  • American Express
  • Genç
  • Business
  • Flexi
  • Trink

Halkbank

  • Paraf Platinum
  • Paraf
  • Parafly
  • Eczacı Paraf
  • Halkcard
  • Parafree
  • Parafast
  • Sanal

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

  • TEB She Card
  • TEB Özel World Elite Card
  • TEB Sade Kart
  • TEB Platinum Card
  • TEB Yıldız Priority Card
  • CEPTETEB Kredi Kartı
  • Bonus Sanal Kart

Ziraat Bankası

  • Platinum
  • Bankkart
  • Gold

Türkiye İş Bankası

  • Maximiles
  • Maximum

Bazı bankalara ait olan belirli kredi kartlarına başvuru yapılabilir. Gelir seviyenize göre yüksek limiti olan kartlara sahip olmanız mümkündür. Bu kartlara sahip olmak için, şubeler ya da intenet bankacılığı aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.   



Son Güncelleme: 03.12.2020 23:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıZiraatTEBHalkBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Eşi Gündoğdu Bey nerede?
Coronadan virüsünden ölenler nasıl defnedilir? Yıkama ve kefenleme yapılıyor mu?
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 0.49 taşıt kredisi ile araç fiyatları hesaplama
2019 Yılı En güzel ve özel babalar günü mesajları ( resimli facebook, whatsapp ve instagram kutlama mesajları )
Asgari ücretliye ev kampanyası faiz beklentisi yüzde 0.50
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Devlet elektrik fatura desteği şartları
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Aralık 2020 Cumartesi
Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Aralık 2020 Cumartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.