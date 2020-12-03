Acil Nakit İhtiyacı Olanlar Yüksek Limitli Kredi Kartları Başvurusu Nasıl Yapar? 2021

Acil Nakit İhtiyacı Olanlar İçin Yüksek Limitli Kredi Kartları 2021

Yapı Kredi Bankası

Yapı kredi world

Adios

Adios Premium

Crytal

Gold

Platinum

Koç Ailem

Play

Opet

Garanti Bankası

Bonus

Bonus Gold

Platinum

American Express

Genç

Business

Flexi

Trink

Halkbank

Paraf Platinum

Paraf

Parafly

Eczacı Paraf

Halkcard

Parafree

Parafast

Sanal

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

TEB She Card

TEB Özel World Elite Card

TEB Sade Kart

TEB Platinum Card

TEB Yıldız Priority Card

CEPTETEB Kredi Kartı

Bonus Sanal Kart

Ziraat Bankası

Platinum

Bankkart

Gold

Türkiye İş Bankası

Maximiles

Maximum

Acil nakit ihtiyacı olduğu durumda veya bir neden yüzünden para sıkışıklığı olduğunda bankalarhizmeti sunmaktadır. Kredi kartları, en çok istek alan noktalardan biridir. Nakit ihtiyacınız oldu ve anlaşmanız bulunan bankadan kredi kartı talep ettiniz ancak yüksek limitli kredi kartlarıyla ilgili fikriniz olmayabilir. Yüksek limitli kredi kartları merak edilmektedir.

Bazı bankalara ait olan belirli kredi kartlarına başvuru yapılabilir. Gelir seviyenize göre yüksek limiti olan kartlara sahip olmanız mümkündür. Bu kartlara sahip olmak için, şubeler ya da intenet bankacılığı aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.