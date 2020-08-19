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Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 19.08.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:17
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
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Gelir belgesi olmadan en yüksek kredi veren bankalar her zaman sıklıkla araştırılmaktadır. Bankaların gelir belgesi istemeden verdiği krediler bankadan bankaya farklılıklar göstermektedir. Gelir belgesiz alacağınız kredinin limiti belli ise kredi çekebilmek için bankalarla görüşme sağlanabilirsiniz.  

Enpara.com gelir belgesiz kredi özellikleri

Enpara.com üzerinden 50.000 TL krediyi gelir belgesiz olarak alabilirsiniz. Enpara.com QNB Finansbank tarafından kurulan dijital bir bankacılıktır. Enpara.com müşterisi olanlar online sistem üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Pandemi nedeni ile 3 ay ertelemeli verilen gelir belgesiz krediler verilmektedir.  


Enpara üzerinden T.C kimlik numarası yazılarak 5030’a SMS atılırsa kredi onay işlemine girmektedir. Eğer onay çıkarsa 50.000 TL kredi anında hesaba aktarılmaktadır.  

Garanti BBVA 100.000 TL gelir belgesiz kredi

Garanti Bankası üzerinden yapılabilecek 100.000 TL’lik kredi kimlik belgesi ile alınabilmektedir. 100.000 TL’lik krediyi 60 ay vade ile verilen kredi gelir belgesi olmadan verilen kredilerden bir tanesidir. Eğer 3 aylık sigortanız varsa kredi onayı alabilirsiniz. Ancak bilinmesi gerekir ki Garanti Bankasından gelir belgesiz kredi alabilmek için 1100 kredi notu ve üzerinde bulunan kişiler kullanabilmektedir.  

Denizbank 55.000 TL gelir belgesiz kredi

Denizbank ihtiyaç kredisi adı altında verilen 55.000 TL gelir belgesiz kredi alabilmek için T.C kimlik numarası yazıldıktan sonra 3280’e mesaj gönderilmesi gerekmektedir. Bu sayede ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenirsiniz. Daha sonrasında Denizbank resmi intenet sitesi üzerinden kredi başvuru yapabilirsiniz. 60 ay vade ile verilen gelir belgesiz 55.000 TL kredi pek çok vatandaşın kullandığı kredilerin başında gelmektedir.  



Son Güncelleme: 19.08.2020 15:17
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