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Acil nakit desteği veren kurumlar var mıdır?

Herkesin zaman zaman acil nakit ihtiyacı olabilmektedir. Acil nakit desteği veren kurumların olup olmadığı merak edilmektedir. Acil nakit desteği veren kurumlar var mı? Bu haberimizde acil nakit desteği veren kurumlar ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte acil nakit desteği veren kurumlar ile ilgili detaylar...

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:16
Acil nakit desteği veren kurumlar var mıdır?
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Acil nakit ihtiyacı zaman zaman herkesin başına gelmektedir.Nakit ihtiyacı olan kişiler, nakit ihtiyacını nereden karşılayacaklarını araştırmaktadır. Acil nakit desteği nereden sağlanır?

Acil nakit desteği 2021

İntenet sayfalarında acil nakit arıyorum diyen insanlara borç para verdiğini söyleyen birçok insan bulunmaktadır. Bu kişilerin çoğu tefeci olduğu için bu tarz ilanlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu kişilerin sizi dolandırma ihtimalleri oldukça fazladır. Borç para veriyorum diyen kişilere kişisel bilgilerinizi vermemeniz gerekmektedir.

Senetle bankadan kredi çekmek

Bankalar,senetle kredi vermemektedir. Bazı bankalar ticari ve Kobi bankacılığı yapmaktadır. Bu bankalardan senetle kredi alabilme ihtimaliniz bulunmaktadır.

Vakıflar Bankası Çek-senet karşılığı krediler.

TEB İştira-İskonto kredileri

Garanti Bankası İskonto-iştira kredisi

Odeabank İskonto kredisi

Yapı ve Kredi Bankası İskonto kredisi vermektedir.

Hayırseverlerden borç para almak

Hayırsever insanlar,maddi durumu olmayan ve acil nakit ihtiyacı olan kişilere bir kerelik maddi yardım yapmaktadır. Bu insanlar, sosyal yardımlaşma kurumları ya da maddi yardım denekleri aracılığıyla desteklerini vermektedir. Sosyal medyada yardım eden kurumlara ulaşabilirsiniz.

Vakıflar yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye’de kuru gıda yardımı yapılmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan,Aylık kazancı asgari ücreti geçmeyen ve yardım maaşı almayan kişilere yardım edilmektedir. 3 farklı şekilde gıda yardımı yapılır. A tipi yardım kolileri 1-2 kişilik aile içindir. B tipi yardım kolisi 3-4 kişilik aile içindir. C tipi yardım kolisi ise 5 kişiden fazla olan aileler içindir. Ülkemizde her ay düzenli olarak yardımlar gerçekleşmektedir. Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_224_260519/aydinlatmaimzali.pdf

İntoko borç para veriyor mu?

İntoko adında, herhangi bir kurumu veya kuruluşu temsil etmeyen para yardımı yaptığını söyleyen ilanlar bulunmaktadır. İntoko isimli firma ile maddi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım yapılmamaktadır. Bu tür ilanlara inanmamanızı tavsiye ederiz. Bu tür ilanlarla dolandırma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Faizsiz kredi verip kar payı alan bankalar

Ülkemizde bulunan 6 katılım bankası faizsiz kredi vermektedir.Faizin yerine katkı payı alarak hizmetlerini sürdürmektedir. BDDK kayıtlı olan bankalara müracaat etmeniz gerekmektedir. Kar payı odaklı çalışan bankaların, verilen borç para için yazılı şartları bulunmaktadır. Bu yazılı şartları sağlamayan kişilere kredi verilmemektedir.

Yasal şekilde nakit ihtiyacını karşılama

Banka ya da bazı kurumlardan nakit ihtiyacını karşılayamayan insanlar 5 farklı şekilde nakit ihtiyacını giderebilir. 5 farklı yol şu şekildedir;

Hat üzerinden telefon alarak,telefonu satabilirsiniz. Bu şekilde nakit ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Bunun için de hat üzerinden telefon alabilme hakkına sahip olmanız gerekiyor.

Kredi notunuzu yükselterek bankalardan kredi alabilirsiniz. Kredi notunuzun yükselmesi için yapmanız gerekenleri yapın ve bankalardan kredi kullanabilirsiniz.

Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yardım alabilirsiniz. Bu kuruluşlara başvuru yaparak yardımlardan faydalanabilirsiniz.

Özel kuruluş veya yardım kuruluşlarından maddi yardım alabilirsiniz.

Çocuklarınızın eğitimi için nakit ihtiyacınız varsa,çocuklara burs veren kurumları araştırabilirsiniz.

 

 


Son Güncelleme: 29.12.2021 09:16
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