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Acil krediye ihtiyacı olanlara müjde! Anında 10 bin TL değerinde kredi hangi bankalardan alınır?

Hayatın neredeyse her anında insanlar paraya ihtiyaç duymaktadır. Hatta bazı zamanlarda o kadar sıkışırlar ki anında kredi ihtiyacı duyarlar. Bizde bu yazımızda 10 bin Türk lirasına kadar anında kredi nasıl alınır konusuna değindik. Anında 10 bin TL değerinde kredi hangi bankalardan alınır? İşte detaylar...

13 Şubat 2022 Pazar 20:13
Acil krediye ihtiyacı olanlara müjde! Anında 10 bin TL değerinde kredi hangi bankalardan alınır?
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Acil kredi ihtiyacı duyanlara belirli bankalar 10 Bin Türk lirasına kadar kredi başvurusunda bulunma şansı vermektedir. Eğer sizin de acil krediye ihtiyacınız bulunuyor ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyor iseniz; 10 bin Türk lirasına kadar krediye hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Yapacağınız başvurular hızlı bir şekilde onaylanabilmektedir. Onaylanmış kredilerin aynı gün içerisinde alınabildiği de bilinmelidir. Eğer krediyi kullanmak istemekteyseniz; kredi notunuza bakılacak; notunuzun 1100’ün üzerinde olması beklenecektir, bankanın kredisi, sicilinizin de temiz olması istenmekte. Eğer önceden kişi kredi ya da kredi kartı kullanmışsa; düzenli ödemeler yaptıysa bu acil kredileri hemen kullanabilmektedir.

 

Denizbank tarafından anında 10 bin Türk lirası acil kredi

Denizbank’a acil kredi başvurusunda bulunmak isteyen bireylerin yapması gerekenler oldukça basittir. Kişinin banka şubesine uğramadan; kısa mesaj aracılığı ile hemen kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Mobil cihazınızdan mesaj kısmına giriş yapınız, kredim yazarak bir boşluk bırakınız ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazın. Ardından bu yazdığınız mesajı 3280 numarasına gönderiniz. Mesajınızı göndermenizin ardından hızlı bir şekilde cep telefonunuza mesaj gelecektir. Bu mesajla onay alıp almadığınız belli olacak. Onaylanan krediye hemen sahip olabilmek için en yakın DenizBank adresine giderek yalnızca kimliğinizi vermeniz yeterli olacaktır. Kimlik bilgilerinizi verdikten sonrasında tarafınıza 10 bin Türk lirası değerindeki kredi teslim edilecektir.

 

Garanti Bankası tarafından anında 10 bin Türk lirası acil kredi

Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek hızlıca başvuru yapabilirsiniz. Onay işlemi de diğer yöntemlere göre daha hızlı gerçekleşecektir. Garanti Bankası aracılığı ile krediden yararlanmak istemekteyseniz, kredi notunuza bakılacaktır. Yine kredi notunuzun 1100 üstünde olması gerekmektedir. Sigorta durumunun ise en az 3 aydır aynı yerden yatması gereklidir. Bu koşullara uygun görülen bireyler; Garanti Bankası üzerinden acil kredi başvurusunda bulunabilecektir. Onay aldıkları taktirde anında 10 bin Türk lirası değerinde kredinin sahibi olabilirler.

 

Finansbank tarafından anında 10 bin Türk lirası acil kredi

Mobil cihazınızdan kısa mesaj kısmına giriş yapınız. Yeni mesaj oluştur seçeneğine dokunarak buraya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazınız. Daha sonrasında yazdığınızı 5030 numarasına kısa mesaj olarak gönderiniz. Gönderdiğiniz kısa mesaj ile göndermenin hemen ardından size kredi sonucunuz gelecektir. Eğer krediniz onaylanırsa hemen banka şubesine giderek bu kredinin sahibi olabilmektesiniz. Bankanın resmi web sitesine gidilerek de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Krediye başvuruda bulunacak bireylerin birtakım koşulları yerine getirilmesi beklenmektedir. Ayrıyeten bireylerin kendi kredi notlarına göre faiz oranları verilecektir.

 

 



Son Güncelleme: 13.02.2022 20:13
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