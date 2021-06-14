İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Açık Kapı uygulaması ile herkese 400 TL harçlık veriliyor mu?

Covid-19 nedeniyle ülkemizde zor durumda kalan vatandaşlar çeşitli devlet desteklerinden faydalanmaya çalışıyor. 1000 TL pandemi yardımının yanı sıra 400 TL yardımın verileceğini duyan vatandaşlar bu konuyu araştırmaya başladı. Açık Kapı uygulaması 400 TL harçlık veriyor mu? Maddi açıdan sıkıntı yaşayan kişiler, devletin sağladığı yardımları merak ediyor. Açık Kapı uygulaması üzerinden herkese 400 TL yardım verileceği haberi üzerine bu konu araştırılmaya başlandı. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Haziran 2021 Pazartesi 21:05
Açık Kapı uygulaması ile herkese 400 TL harçlık veriliyor mu?
Takip Et:

Açık Kapı uygulamasından herkese 400 TL veriliyor mu?

Yapılan son açıklamaya göre açık kapı uygulaması üzerinden 400 TL verilmemektedir. Uygulamanın hangi amaçlar ile kullanıldığını öğrenmek isteyenler bu uygulamayı indirebilir ve buradaki bilgileri ve açık kapı uygulamasının ne olduğunu öğrenebilirler. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre destek talepleri değerlendiriliyor ve uygulamanın amacına uygun olarak devamı sağlanıyor. İçişleri Bakanlığı, 400 TL için başvuruda bulunan vatandaşlara Aile Bakanlığı tarafından sağlanan 1000 TL pandemi destek parası için başvuru linkini kaydetmiştir. Bu linke erişim sağlayarak başvuruda bulunabilir ya da E-devlet üzerinden bin TL yardım için başvuru yapabilirsiniz. 

Açık Kapı uygulaması nedir?

Bu uygulamadan ne yazık ki yardım başvurusu yapılamamaktadır. Bu uygulama üzerinden sıkıntıda olan kişiler taleplerini bildirebilirler. Bu sistem cep telefonu üzerinden kullanılmaktadır. Kişilerin sorunları bu uygulama üzerinden iletişim kurarak çözümlenmeye çalışmaktadır. Sorulan sorulara oldukça hızlı bir şekilde yanıt verilmektedir. Bunun yanı sıra 17 başlık ve 322 konu ile belirtilen talepler direkt Valilik bünyesine gönderilebilmektedir. Elektronik ortamda Açık Kapı uygulaması kullanılabilmektedir. İntenet sitesinden giriş yapmak isteyenler E-devlet şifresi ile giriş sağlayabilirler. İçişleri Bakanlığı’na ait olan 81 il valiliğinin tüm bilgileri de burada yer almaktadır. E-devlet şifresi bulunmayanlar PTT şubesinden şifre alabilirler. 2 TL karşılığında alınan şifre, daha önce almış olan ve kaybedenlere 10 TL olarak geri verilmektedir. Ayrıca E-devlet sisteminden birden fazla yardım başvurusunda bulunulabilmektedir. 


Son Güncelleme: 14.06.2021 21:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Açık Kapı Uygulaması400 TL Harçlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkes için maddi yardım
İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkes için maddi yardım
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Otomobil almak isteyenler için faizsiz kredi imkanı 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı
Otomobil almak isteyenler için faizsiz kredi imkanı 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı
Çocuk yardım parası nedir? Çocuk yardım parası kimlere ödenir, şartları nedir?
Çocuk yardım parası nedir? Çocuk yardım parası kimlere ödenir, şartları nedir?
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisidir?
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisidir?

Popüler Haberler

İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkes için maddi yardım
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
BBC One The Pact dizisinin konusu ve oyuncuları
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, neden bitiyor?
Cengiz Demir Öztürk kimdir ? Hangi dizi ve Filmlerde Rol aldı ?
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021
15 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
ATV canlı yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
HGS kalan bakiye sorgulama ve yükleme 2021
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.