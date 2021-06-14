Açık Kapı uygulaması ile herkese 400 TL harçlık veriliyor mu?

Açık Kapı uygulamasından herkese 400 TL veriliyor mu?

Yapılan son açıklamaya göre açık kapı uygulaması üzerinden 400 TL verilmemektedir. Uygulamanın hangi amaçlar ile kullanıldığını öğrenmek isteyenler bu uygulamayı indirebilir ve buradaki bilgileri ve açık kapı uygulamasının ne olduğunu öğrenebilirler. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre destek talepleri değerlendiriliyor ve uygulamanın amacına uygun olarak devamı sağlanıyor. İçişleri Bakanlığı, 400 TL için başvuruda bulunan vatandaşlara Aile Bakanlığı tarafından sağlanan 1000 TL pandemi destek parası için başvuru linkini kaydetmiştir. Bu linke erişim sağlayarak başvuruda bulunabilir ya da E-devlet üzerinden bin TL yardım için başvuru yapabilirsiniz.

Açık Kapı uygulaması nedir?

Bu uygulamadan ne yazık ki yardım başvurusu yapılamamaktadır. Bu uygulama üzerinden sıkıntıda olan kişiler taleplerini bildirebilirler. Bu sistem cep telefonu üzerinden kullanılmaktadır. Kişilerin sorunları bu uygulama üzerinden iletişim kurarak çözümlenmeye çalışmaktadır. Sorulan sorulara oldukça hızlı bir şekilde yanıt verilmektedir. Bunun yanı sıra 17 başlık ve 322 konu ile belirtilen talepler direkt Valilik bünyesine gönderilebilmektedir. Elektronik ortamda Açık Kapı uygulaması kullanılabilmektedir. İntenet sitesinden giriş yapmak isteyenler E-devlet şifresi ile giriş sağlayabilirler. İçişleri Bakanlığı’na ait olan 81 il valiliğinin tüm bilgileri de burada yer almaktadır. E-devlet şifresi bulunmayanlar PTT şubesinden şifre alabilirler. 2 TL karşılığında alınan şifre, daha önce almış olan ve kaybedenlere 10 TL olarak geri verilmektedir. Ayrıca E-devlet sisteminden birden fazla yardım başvurusunda bulunulabilmektedir.