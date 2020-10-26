Açık kapı maddi yardım başvuruları yapılmaya devam ediyor!

Açık Kapı üzerinden maddi yardım almak isteyen vatandaşlar bu yardımları alabilmek için başvurularını nasıl yapabilecekleri konusunda araştırmalar yapıyorlar. Sosyal yardımların gerçekleştirildiği Açık Kapı’nın intenet adresi aşağıdaki kısımda yer alıyor.

Yukarıdaki yer alan intenet adresi üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilebildiği gibi e-devlet sistemi de kullanılabiliyor.

Açık Kapı Projesi Nedir?

İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ortaya konan projenin mobil uygulaması sayesinde tüm ülke kapsamında herkes pek çok konuda bilgi sahibi olabiliyorlar. İl valilikleri ve kaymakamlıklarında bulunan Açık Kapı Masaları aracılığı ile vatandaşlardan sosyal destek başvuruları toplanıyor. Burada her türlü talep, istek ve öneriler belirtilebiliyor. Diğer yandan bu masalar aracılığı ile ihtiyacı olan vatandaşlara da sosyal destek sağlanıyor.

Açık Kapı 1000 TL Sosyal Yardım Desteği

Pandemi sürecinde maddi olarak problem yaşamakta olan vatandaşlar için SYDV’ler aracılığı ile 3 faz şeklinde maddi yardımlar yapıldı. Bu yardımlar için Açık Kapı üzerinden de başvuruların toplandığına yönelik birtakım yanlış bilgiler intenet üzerinde yayıldı. İlgili birimler Açık Kapı projesi üzerinden bu maddi yardım kapsamında başvuruların toplanmadığına yönelik açıklamalar yaptı.

Açık Kapı’nın Amacı Nedir?

Açık Kapı projesinin amacı vatandaşların problemlerinin en hızlı şekilde çözülmesidir. İsteklere ve başvurulara çok basit bir şekilde ulaşabilen vatandaşların sıkıntılarını gerek mobil gerekse masalar aracılığı ile daha pratik ve hızlı bir şekilde iletebilmesi amaçlanmıştır. Yine bu problemlerin mümkün olan en hızlı şekilde çözülmesi de amaçlananlar arasında yer almaktadır.

Açık Kapı Birimleri

Açık Kapı birimleri 81 şehrin valiliklerinde ve İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinin merkez ilçe kaymakamlıklarında yer almaktadır. Bu birimler aracılığı ile hizmet verilmektedir. Ancak bu birimler üzerinden sosyal yardım başvurusu alınmamaktadır.

Açık Kapı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Açık Kapı başvuruları aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Diğer yandan mobil uygulama aracılığı ile de son derece basit bir şekilde başvuruda bulunulabilmektedir.

Bu adrese girilmesi sonrasında aşağıdaki kısımda yer alan onay ekranının doldurulması gerekmektedir.

Bu ekranın geçilmesi sonrasında aşağıda sıralanmış hizmet başlıklarından birine girilmesi gerekmektedir.

Vefa Masası Yardımı

Sosyal Hizmetler

Valilik Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Çevre ve Şehircilik

Din Hizmetleri

Eğitim

Ekonomi ve Sanayi

Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri

Enerji

Gıda Tarım ve Hayvancılık

Tapu Kadastro

Kültür ve Turizm

Yerel Yönetimler

Orman ve Su İşleri

Sağlık

Gençlik ve Spor

Açık Kapı Başvuru Sorgulama

Açık Kapı kapsamında başvurular gönderildikten sonra başvuru sahibine SMS ile bir başvuru numarası gönderilmektedir. Başvurular ilgili birimler tarafından değerlendirilmeye alınır. Gerekli görülmesi halinde başvuru sahibi ile birebir iletişim de kurulabilmektedir. En geç 7 gün içinde başvurular sonuçlandırılmaktadır. Başvuruların sorgulanabilmesi için Açık Kapı birimleri, açık kapı intenet adresi ya da mobil uygulaması kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda ilgili sorgulama adresi yer almaktadır.

Bu adres üzerinde gerekli bilgilerin doldurulması sonrasında başvuru sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda yer alan onay kodu ekranının geçilmesi ardından başvuruların ayrıntılarına erişim sağlanabilmektedir.

Aşağıdaki kısımda E-devlet kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı sayfasında yer alan açık kapı başvuru sorgulama adresi yer almaktadır.