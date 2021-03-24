Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da bugün de devam edecek! Açığa satış ne anlama geliyor?

BIST-50 endeksinin piyasalarda açılışından önce açığa satış kararı duyurusunu bildiren Borsa İstanbul A.Ş. işlemler süresince yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini belirtti.

Söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada, açığa satışa ilişkin konu olacak olan tüm sermaye piyasasına ait araçlarda son gerçekleşen fiyat biriminin bir önceki fiyatında yüksek olması durumunda açığa satış işlemiyle birlikte bir önceki son fiyat düzeyinde yapılabileceği ve seans sürecinin devam ettiği bir gün boyunca bir önceki satışta gerçekleşen birimde açığa satış işlemleri kapsamında yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanacağı vurgulandı.

AÇIĞA SATIŞ KURALI NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul tarafında yapılan açıklamaya göre, bugün de açığa satış işlemi yapılacak olan işlem paylarında açığa satış işlemleri açığa satış için konu olabilecek olan payların sermaye piyasasında son aldığı işlem fiyatından daha yüksek fiyat dahilinde gerçekleşecek.

Borsa İstanbul'un piyasa işlemlerinde uygulamaya aldığı açığa satış kararı sahip olunamayan hisse senetlerinde ödünç almak ve satmak anlamına geliyor. Açığa satış işlemlerinde ise satıcıda var olmayan olmayan hisse senetlerinin satılarak, belirlenen vadenin sonrasında o hisseleri satın almış olan kişiye teslim etme işlemi kapsamına giriyor. Hisselerle ilgili bir düşüş gerçekleşeceğine inanan yatırımcıların genel olarak kullandığı bir yöntem olan açığa satışta hisselerle ilgili fiyatların trend oranına bağlı kalarak son gördüğü işlem bedeli düzeyinden yada bu bedelin bir üstü bedelden yapılmasını sağlıyor.

YUKARI ADIM KURALININ ANLAMI!

Sermaye piyasası işlemlerinde açığa satış için uygulanması gereken kurallardan biri olan yukarı adım kuralında, organize piyasalarda işleme tabi tutulan bir menkul kıymetin, işlemleri sırasında belirlenen fiyatı üzerine verilen fiyata üst fiyat denilir. Yukarı adım kuralında ise uygulamaya alınan açığa satış işlemiyle birlikte son aldığı işlem fiyatının daha üst düzeyde verilmesi halinde olan kural olarak bilinir. Yukarı adım kuralı, bu tür açığa satışa çıkan paylarda hisse senetlerinde yaşanan düşüşleri azaltmaya yarayan bir tedbir olarak uygulamaya alınıyor.