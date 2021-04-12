İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?

AC Milan Taraftar Token (ACM), son dönemde oldukça popüler bir taraftar yatırım uygulaması. Uygulama bu kadar popüler iken birçok kişi de “AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?” sorusuna cevap arıyor. İşte cevabı…

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:54
AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?
Takip Et:

AC Milan Taraftar Token (ACM), AC Milan taraftarı olan kişilere Socios uygulaması ile hizmetlerini kullanarak kulüp kararları üstünde tokenize bir etki payı veren yardımcı programdır. Token, kullanıcıların özel ödüller, kulüp tanınırlığı ile çok daha fazlası için rekabet etmelerine imkan sağlayan bir üyelik anahtarı görevini üstleniyor. ACM token sahibi olanlar, AC Milan’ın yayınladığı “taraftar kartı” anketlerinde akıllı sözleşme yolu ile oy kullanılabiliyorlar. Token sahibi olanlar, Socios platformu ile etkileşime girerek (anketlerde oy kullanma, yarışma ile testlerde rekabet edebilme, benzer düşüncede olan kullanıcılar ile bağlantı kurma ya da sohbet etme gibi) ve çeşitli ödüllere sahip olabilirler.

AC Milan Coin (Token) yorum

Binance, AC Milan Taraftra (ACM) Tokeni yakın zaman önce listelendi ve ACM / BTC, ACM / BUSD ve ACM/ USDT ticaret çiftleri açıldı. Milan (ACM) Token Socios.com şirketine bağlı olan chiliz (chz) tabanlı bir coindir. Socios mobil uygulaması 1 seneden birazcık fazla bir sürenin içinde 450.000’den fazla kişi tarafından indirilmiştir, 14 milyondan fazla Fan Token satışı yapıldı ve blok zincirine 700.000’den çok oy kaydı yapıldı, günler ilerledikçe de kullanıcılarının sayısı ile satışı yapılan tokenlerin miktarı artıyor.




Son Güncelleme: 12.04.2021 15:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TokenTaraftarMilanAcAcmCoinNedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti
Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri

Popüler Haberler

AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?
Tc kimlik kaybolunca yapılması gereken işlemler neler? Kimlik kayıp ceza ücreti nereye yatırılır?
Beni Bırakma Gönül karakterini kim canlandırıyor? Edanur Gülbudak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Çiftçilere tarım kredisi veren bankalar ve kredi şartları
Benim Adım Melek yeni sezonda Nizam Namidar olmayacak mı? Cumali karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Koronavirüs salgınından korunmak için dışarıdan eve geldiğinizde nasıl yemizlik yapılmalı?
2021 Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Yemin dizisi Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş'ın hayatı!
Ev kadınları çalışmadan emekli olabilir mi? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim gelecek? FB teknik direktör adayları
7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamı
Friv oyna - en iyi ücretsiz friv oyunları
Bim 12 Nisan 2021 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Arıza Fatih karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gökay Müftüoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rusya yaşam şartları nasıl? 2021 Rusya asgari ücretleri
Emanet dizisi İkbal karakterini kim canlandırıyor? Gülay Özdem biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Emekliler PTT aracılığıyla Emeklilere 60 ay vadeli düşük faizli kredi
Bedelli askerlik ücreti kredi kartı ile yapılabilecek mi? 2021 bedelli askerlik kredisi nasıl alınır?
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.