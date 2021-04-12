AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?

AC Milan Coin (Token) yorum

(ACM), AC Milan taraftarı olan kişilere Socios uygulaması ile hizmetlerini kullanarak kulüp kararları üstünde tokenize bir etki payı veren yardımcı programdır. Token, kullanıcıların özel ödüller, kulüp tanınırlığı ile çok daha fazlası için rekabet etmelerine imkan sağlayan bir üyelik anahtarı görevini üstleniyor. ACM token sahibi olanlar, AC Milan’ın yayınladığı “taraftar kartı” anketlerinde akıllı sözleşme yolu ile oy kullanılabiliyorlar. Token sahibi olanlar, Socios platformu ile etkileşime girerek (anketlerde oy kullanma, yarışma ile testlerde rekabet edebilme, benzer düşüncede olan kullanıcılar ile bağlantı kurma ya da sohbet etme gibi) ve çeşitli ödüllere sahip olabilirler.

Binance, AC Milan Taraftra (ACM) Tokeni yakın zaman önce listelendi ve ACM / BTC, ACM / BUSD ve ACM/ USDT ticaret çiftleri açıldı. Milan (ACM) Token Socios.com şirketine bağlı olan chiliz (chz) tabanlı bir coindir. Socios mobil uygulaması 1 seneden birazcık fazla bir sürenin içinde 450.000’den fazla kişi tarafından indirilmiştir, 14 milyondan fazla Fan Token satışı yapıldı ve blok zincirine 700.000’den çok oy kaydı yapıldı, günler ilerledikçe de kullanıcılarının sayısı ile satışı yapılan tokenlerin miktarı artıyor.