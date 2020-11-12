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ABD Başkanı Biden'ın maaşı ne kadar, kaç dolar?

Amerika Birleşik Devletlerinde Donald Trump ve Joe Biden arasında geçen başkanlık yarışında galip gelen Joe Biden'ın aldığı maaş gündem oldu. Başkanların kendisinin belirlemiş olduğu maaş alımında Donald Trump maaşını 1 Dolar olarak belirlemişti. Peki Joe Biden ne kadar alıyor?

12 Kasım 2020 Perşembe 19:00
ABD Başkanı Biden'ın maaşı ne kadar, kaç dolar?
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Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı seçilen Biden, aylık 33.333 dolar maaş alacak. Kanunun öngördüğü kurallara göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yıllık geliri 400.000 ABD dolarıdır. Başkan ayrıca yıllık 50.000 $ harcama ödeneği alıyor ve parayı kullanamazsa, yasal olarak hazineye iade edecek. Vergisiz seyahat bütçesi 100.000 ABD dolarıdır ve her yıl diğer ek masraflardan 19.000 ABD doları alacaktır. Eğer isterse, Beyaz Saray'ı yeniden dekore etmek için hala 100.000 dolarlık bir bütçesi var. Obama parayı kullanmadı.

İlk cumhurbaşkanından bu yana sadece beş kat arttı Sözcüye göre, George Washington 1789'da ilk başkan olduğundan bu yana, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın maaşı yalnızca beş kat artmıştır. 2001'de başkanın maaşı iki katına çıkarak 200.000 dolardan 400.000 dolara çıktı. "Business Insider" raporlarına göre, dönem sonunda, cumhurbaşkanı yaklaşık 200.000 dolarlık yıllık emekli maaşı, tıbbi bakım, ücretli resmi seyahat ve ofis hizmetleri alacak.



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:00
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Anahtar Kelimeler:
Joe BidenAmerikaBaşkanMaaş
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