ABD Adalet Bakanlığı ile Binance savaşı büyüyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan bir naz, Amerika’nın hedefi haline geldi. Amerika adalet bakanlığı binası kripto para borsasına Soruşturma başlattı. Amerika adalet bakanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında kripto para piyasalarında sert bir düşüş yaşandı. Kripto para borsası binası, kara para aklamak ve vergi kaçırmak ile suçlanıyor. Bu sonuçların ardından dünya genelindeki kripto para borsalarında nasıl bir gelişme olacağı merak ediliyor. Tüm borsalarda şu an için büyük bir çöküş mevcut.
Son Güncelleme: 14.05.2021 00:45