ABD Adalet Bakanlığı ile Binance savaşı büyüyor

Son dönemlerde tüm dünya genelinde kripto para borsalarına üye olan insan sayısında çok büyük artışlar ortaya çıkıyor. Tüm dünya genelinde kripto para borsalarında ilgi olduğu gibi ülkemizde de 2 milyondan fazla kişi kripto para borsalarına üye oldu. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı insanlar kısa yoldan para kazanmanın yollarını aradığı için kripto para borsaları tercih ediliyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan bir naz, Amerika’nın hedefi haline geldi. Amerika adalet bakanlığı binası kripto para borsasına Soruşturma başlattı. Amerika adalet bakanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında kripto para piyasalarında sert bir düşüş yaşandı. Kripto para borsası binası, kara para aklamak ve vergi kaçırmak ile suçlanıyor. Bu sonuçların ardından dünya genelindeki kripto para borsalarında nasıl bir gelişme olacağı merak ediliyor. Tüm borsalarda şu an için büyük bir çöküş mevcut.