A101 Kurbanlık Et Fiyatları Ne Kadar? Nasıl Alınır?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Salgın nedeniyle marketlerde de kurbanlık satışları gerçekleşeceği açıklandı. A101 üzerinden satılacak olan kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu ve nasıl alındığı merak ediliyor.

Bu yıl salgın nedeniyle kurbanlık etler marketlerde de satışa sunuldu ve satışa başladı. Bu marketler arasında A101’de yer almaktadır. A101 marketlerde deri, kelle, bağırsak, paça, kemik ve işkembe gibi kurbandan kalan etler Türk Hava Kurumu’na bağışlanmaktadır. A101 kurban fiyatları da şu şekilde olmuştur;

-Büyükbaş kurbanlık için 1/7 hisse ve en az 20 kg et fiyatı: 1.495 TL.

Koli şeklinde verilecek olan kurbanlık etlerin, işkembe, paça, kemik gibi arta kalan kısımları Türk Hava Kurumuna bağışlanacak ve bununla ilgili makbuz koli içerisinde yer alacaktır. Kurbandan kalan ciğer, böbrek ve yürek kısmı da kolinin içerisinde yer alacaktır. A101 üzerinden satışa sunulacak olan kurbanlık koçların fiyatı da 16 kilosu 1.295 TL olacak şekilde satılacaktır.