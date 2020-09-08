90.000 TL'ye alınacak en iyi arabalar?

Volskwagen Polo

2017 Volkswagen Polo, satın alabileceğiniz akıllı araçlardan biridir. Bu fiyata 30.000 kilometreden daha az bir sürede temiz, hasarsız Polo rahatlıkla bulabilirsiniz. 1.4 motora sahip Volkswagen Polo, kentsel alanda 3,9 litre ve kentsel alan dışında 3,3 litre emisyon yaparak size çok fazla yakıt tasarrufu sağlayabilir. 7 vitesli DSG şanzımana sahip Polo, 10.9 saniyede 0'dan 100'e değişir. Yıllık MTV'si 6 ayda bir 647 TL'dir.

Mercedes C 180 Komp.

Premium bir arabadan alabileceğiniz en mantıklı araç Mercedes C 180 kompresördür. meydana gelir. Yarı otomatik 2011 modelinin benzini C180 85.000 TL ile 90.000 TL arasında değişiyor. Rahat hissedebilirsiniz. C180, kentsel alanda 1,6 motor, 9,5 litre ve kentsel alan dışında 5,1 litre ile donatılmıştır. 7G-Tronic 7 vitesli şanzımanı kullanarak C180, 9 saniyede 0'dan 100'e değişebilir. Eğer hadi Daha düşük yanma seviyesine sahip bir araç arıyorsanız, bu aracı kullanmanızı önermiyoruz. Ama sorun yok diyorsanız sonuna kadar tavsiye ederiz.

Renault Clio 1.5 dCi Icon

Oldukça rahat olan 2017 model Renaul Clio'yu 85.000-95.000 TL arasında bulabilirsiniz. 50.000 kilometrenin altındaki birçok Clio bu fiyata satılıyor ve genellikle kusursuz, değişmemiş ve boyasız. Kusur, tadilat ve boyalı ürünler daha uygun fiyatlarla satılmaktadır. Clio Icon panel kutusu eski kutudan farklıdır.

Volkswagen Jetta 1.2 TSI

Mini Cooper Roadster Cabrio

2016 Volkswagen Jetta 1.2 TSI'yi 95.000 TL ile 100.000 TL aralığında bulabilirsiniz. Bu fiyata satılan en eksiksiz model 50.000 KM'den azdır. 1.2 motora sahip olmasına rağmen, Jetta'yı yokuşta beklerken bayılmayacak ve mükemmel performans sağlayacak. Otomatik 7 vitesli DSG şanzımana sahip.

Kim bilir Mini'deki en güzel araç Cooper Roadster 1.6 Cabrio ender araçlardan biridir, fiyatı yaklaşık 90.000 TL ve 50.000 kilometrenin altında. Cooper görünüşte harika görünüyor: Şehirde 8,9 litre, şehir dışında ise 5,3 litre yakıt yakıyor. Cooper, 6 ileri otomatik şanzıman ile 11.1 saniyede 0'dan 100'e değişebilir.

Seat Leon 1.6 TDI Style

Seat'ın 2017 Leon 1.6 TDI Style modeli zaten bu fiyata satın alınabilen mantıksal araca dahil edilmiş durumda. 20.000 kilometrenin altında birçok Aslanla karşılaşacaksınız. 2017 1.6 TDI'de, Leon’un sürekli değişen şasisi görünüşte görkemli bir şekilde sergileniyor ve çok fazla teknik ekipman olduğunu söyleyemeyiz.

Renault Megane 4

2017 Renault Megane 4'ü 90.000 TL bandında 70.000 KM'nin altında bulabilirsiniz. Dizel manuel vitesler bu fiyata satılıyor. Megane 4, kullanıcıları rahatsız etmeyecek mükemmel bir dış tasarıma sahip ve şehirde 4,4 litre, şehir dışında ise 3,6 litre yakıt yakıyor. 11.6 saniyede 0'dan 100'e değişir.