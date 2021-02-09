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9 Şubat 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkındaki güncel bilgileri 9 Şubat 2021 Salı tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 00:02
9 Şubat 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

9 Şubat 2021 Salı bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 9 Şubat 2021 Salı tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 9 Şubat 2021 Salı Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 9 Şubat 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

9 Şubat 2021 Salı ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.52

Tüketici kredisi: 1.68

Taşıt kredisi: 1.64

9 Şubat 2021 Salı HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.80

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

9 Şubat 2021 Salı VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.75

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.65

9 Şubat 2021 Salı İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

9 Şubat 2021 Salı AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

9 Şubat 2021 Salı GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.39'dan başlıyor

Taşıt kredisi: 1.49'dan başlıyor

9 Şubat 2021 Salı TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.48

Konut kredisi: 1.40



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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