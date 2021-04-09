9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?

Bazı illerin TMO güncel fiyatları brüt olup ,fındık ticareti yapan insanlar için satın aldıkları fındıkları brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %0,1 -02 gibi toplam %2,01-2,02 oranında kesinti yapabilmektedirler.

Bu fiyatlarla birlikte fındık tüccarlarının uyguladıkları fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Size sunacağımız fındık fiyatlarıyla karşılaştırma yapıp fındık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Bu şekilde ürününüzü uygun fiyatlarda satışa çıkarabileceksiniz.

9 Nisan fındık fiyatları

Akçakoca – 22,10 TL ile 24 TL arasında

Çarşamba – 21,50 TL ile 23,50 TL arasında

Düzce – 22,10 TL ile 23,50 TL arasında

Fatsa - 21,75 TL ile 24,60 TL arasında

Giresun - 22,50 TL ile 25,50 TL arasında

Kocaeli - 21,50 TL ile 23,25 TL arasında

Ordu - 21,50 TL ile 23,25 TL arasında

Sakarya – 21,50 TL 23,75 TL arasında

Samsun - 22 TL ile 24 TL arasında

Trabzon – 21,50 TL ile 23 TL arasında

Terme – 21,50 TL ile 23,25 TL arasında

Ünye 21,50 TL ile 23,50 TL arasında

Zonguldak – 21 TL ile 22,50 TL arasında

TMO – 21 TL ile 22,50 TL arasında