9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?

Bazı illerin TMO güncel fiyatları brüt olup ,fındık ticareti yapan insanlar için satın aldıkları fındıkları brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %0,1 -02 gibi toplam %2,01-2,02 oranında kesinti yapabilmektedirler.
Bu fiyatlarla birlikte fındık tüccarlarının uyguladıkları fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Size sunacağımız fındık fiyatlarıyla karşılaştırma yapıp fındık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Bu şekilde ürününüzü uygun fiyatlarda satışa çıkarabileceksiniz.
9 Nisan fındık fiyatları
Akçakoca – 22,10 TL ile 24 TL arasında
Çarşamba – 21,50 TL ile 23,50 TL arasında
Düzce – 22,10 TL ile 23,50 TL arasında
Fatsa - 21,75 TL ile 24,60 TL arasında
Giresun - 22,50 TL ile 25,50 TL arasında
Ordu - 21,50 TL ile 23,25 TL arasında
Sakarya – 21,50 TL 23,75 TL arasında
Samsun - 22 TL ile 24 TL arasında
Trabzon – 21,50 TL ile 23 TL arasında
Terme – 21,50 TL ile 23,25 TL arasında
Ünye 21,50 TL ile 23,50 TL arasında
Zonguldak – 21 TL ile 22,50 TL arasında
TMO – 21 TL ile 22,50 TL arasında