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9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?

Fındık fiyatları arz talep meselesine göre belirlenmektedir. Üretici serbest piyasa üzerinde fındık tüccarlarına ,fındıklarını satmaktadır. Fındık tüccarları günlük olarak fiyat incelemesi yapmaktadır. 9 Nisan Cuma günü fındık fiyatları ne oldu? İşte güncel fındık fiyatları...

09 Nisan 2021 Cuma 16:38
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
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Bazı illerin TMO güncel fiyatları brüt olup ,fındık ticareti yapan insanlar için satın aldıkları fındıkları brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %0,1 -02 gibi toplam %2,01-2,02 oranında kesinti yapabilmektedirler.

Bu fiyatlarla birlikte fındık tüccarlarının uyguladıkları fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Size sunacağımız fındık fiyatlarıyla karşılaştırma yapıp fındık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Bu şekilde ürününüzü uygun fiyatlarda satışa çıkarabileceksiniz.

9 Nisan fındık fiyatları

Akçakoca – 22,10 TL ile 24 TL arasında

Çarşamba – 21,50 TL ile 23,50 TL arasında

Düzce – 22,10 TL ile 23,50 TL arasında

Fatsa - 21,75 TL ile 24,60 TL arasında

Giresun - 22,50 TL ile 25,50 TL arasında

Kocaeli - 21,50 TL ile 23,25 TL arasında

Ordu - 21,50 TL ile 23,25 TL arasında

 Sakarya – 21,50 TL 23,75 TL arasında

Samsun - 22 TL ile 24 TL arasında

Trabzon – 21,50 TL ile 23 TL arasında

Terme – 21,50 TL ile 23,25 TL arasında

Ünye 21,50 TL ile 23,50 TL arasında

Zonguldak – 21 TL ile 22,50 TL arasında

TMO – 21 TL ile 22,50 TL arasında




Son Güncelleme: 09.04.2021 16:38
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Fındık Fiyatları 9 NisanFındık Piyasası
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