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9 Nisan 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberi, kritik gelişmeleriyle 09.04.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

09 Nisan 2021 Cuma 00:02
9 Nisan 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

9 Nisan 2021 Cuma bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 9 Nisan 2021 Cuma tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 9 Nisan 2021 Cuma Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 9 Nisan 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

9 Nisan 2021 Cuma ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

9 Nisan 2021 Cuma HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

9 Nisan 2021 Cuma VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.34

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

9 Nisan 2021 Cuma İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.50

Ev kredisi: 1.45

9 Nisan 2021 Cuma AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 2.04

Taşıt kredisi:1.59

Konut kredisi: 1.45

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

9 Nisan 2021 Cuma GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 2.02

Konut kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.49

9 Nisan 2021 Cuma TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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