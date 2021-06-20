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9 bin doları öngörmüştü, şimdiyse Bitcoin'de neler olacağını açıkladı

Three Arrows Capital’in kurucu ismi Su Zhu, son Bitcoin çöküşünün nedenleriyle ilgili düşüncelerini anlattı. Verdiği röportajında, Bitcoin’in yükselişte olan fiyat hareketiyle bir takım düşüş haberlerinin birleşmesinin, Bitcoin’in değerinin yarıdan fazla azalmasının en büyük düşüş nedeninin olabileceğini belirtti. Zhu’nun açıklamasına dair detaylar haberimizde.

20 Haziran 2021 Pazar 18:57
9 bin doları öngörmüştü, şimdiyse Bitcoin'de neler olacağını açıkladı
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Elon Musk ve Bitcoin hakkında neler düşünüyor?

Mayıs ayı, kripto paraya destek verenler ve yatırım yapanlar adına pek iyi bir ay olmadı. En büyük kripto para birimi, 30.000 doların bir tık altına düşüp bütün kripto para piyasasını da çökertti. 12 Mayıs tarihinde ise Tesla’nın CEO’su, BTC ödemelerinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Musk, en büyük dijital varlığın üretiminde oldukça fazla yakıt enerjisinin kullanıldığını ve bundan dolayı çevre adına tehlike yarattığını belirtti. Bu açıklama sonrasındaysa BTC’de düşüş yaşandı. Su Zhu’ya göre, Mayıs’ın sonlarına doğru yaşanmış olan büyük satışların nedenleri arasında bu da yer alıyor.

Zhu: Halen çok iyi miktarlarda satın alma talebi geliyor

2020 yılı Ocak’ta BTC’nin %25 oranında atakla o ayı dokuz bin dolar ile kapatacağını öngören ve doğru tahminde bulunan Zhu: yakında yapılmış olan bir anket, hedge fonlarının kripto paraya milyarlarca dolarlık yatırım yapma planında olduğunu gösterdiğini düşünüyor. Kripto para görüşü, insanların dijital kıtlığa alışması sonrasında piyasada düşüş yaşandığında yeni bir alıcı grubunun ortaya çıkacağını belirtti.


Son Güncelleme: 20.06.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Su Zhunun Bitcoin GörüşüSu Zhu Ve Elon Musk Hakkındaki Düşünceleri
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