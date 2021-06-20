9 bin doları öngörmüştü, şimdiyse Bitcoin'de neler olacağını açıkladı

Elon Musk ve Bitcoin hakkında neler düşünüyor?

Zhu: Halen çok iyi miktarlarda satın alma talebi geliyor

Mayıs ayı, kripto paraya destek verenler ve yatırım yapanlar adına pek iyi bir ay olmadı. En büyük kripto para birimi, 30.000 doların bir tık altına düşüp bütün kripto para piyasasını da çökertti. 12 Mayıs tarihinde ise Tesla’nın CEO’su, BTC ödemelerinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Musk, en büyük dijital varlığın üretiminde oldukça fazla yakıt enerjisinin kullanıldığını ve bundan dolayı çevre adına tehlike yarattığını belirtti. Bu açıklama sonrasındaysa BTC’de düşüş yaşandı. Su Zhu’ya göre, Mayıs’ın sonlarına doğru yaşanmış olan büyük satışların nedenleri arasında bu da yer alıyor.

2020 yılı Ocak’ta BTC’nin %25 oranında atakla o ayı dokuz bin dolar ile kapatacağını öngören ve doğru tahminde bulunan Zhu: yakında yapılmış olan bir anket, hedge fonlarının kripto paraya milyarlarca dolarlık yatırım yapma planında olduğunu gösterdiğini düşünüyor. Kripto para görüşü, insanların dijital kıtlığa alışması sonrasında piyasada düşüş yaşandığında yeni bir alıcı grubunun ortaya çıkacağını belirtti.