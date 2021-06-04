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80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 4 Haziran 2021 Cuma Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi

80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 4 Haziran 2021 Cuma gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 00:10
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 4 Haziran 2021 Cuma Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
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Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

Bankalar 80.000 TL'ye Ayda Ne Kadar Faiz Getirir?

ING Turuncu Ekstra’lı e-Turuncu Hesap

Yıllık Faiz Oranı: % 19,00

Net Getiri: 1.275,50 ₺

Toplam Kazanç: 81.276 ₺

Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

Yıllık Faiz Oranı:% 19,50

Net Getiri: 1.309,28 ₺

Toplam Kazanç: 81.309 ₺

Altenatif Bank VOV Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 19.00

Net Getiri: 1.275,97 ₺

Toplam Kazanç: 81.276 ₺

CEPTETEB Marifetli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 16.00

Net Getiri: 1.066,08 ₺

Toplam Kazanç: 81.066 ₺

Denizbank E-Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 16,50

Net Getiri: 1,106,73 ₺

Toplam Kazanç: 81.107 ₺

Halkbank E-Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 18,00

Net Getiri: 1.208,00 ₺

Toplam Kazanç: 81.208 ₺

Hsbc E Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 16,50

Net Getiri: 1,106,73 ₺

Toplam Kazanç: 81.107 ₺

İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı: % 12,95

Net Getiri: 867,52 ₺

Toplam Kazanç: 80.868 ₺

Akbank Direkt Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 16,00

Net Getiri: 1.005,07 ₺

Toplam Kazanç: 81.005 ₺

Garanti BBVA E- Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 13,50

Net Getiri:  904,84 ₺

Toplam Kazanç: 80.905 ₺

Yapı Kredi Vade Dönüşüm

Yıllık Faiz Oranı:% 16,25

Net Getiri:  1,082,74 ₺

Toplam Kazanç: 81,073 ₺

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 00:10
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