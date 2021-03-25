İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 25 Mart 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi

Birçok kişinin merak ettiği 80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak 80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 17:17
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 25 Mart 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Takip Et:

Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

Bankalar 80.000 TL'ye Ayda Ne Kadar Faiz Getirir?

ING Turuncu Ekstra’lı e-Turuncu Hesap

Yıllık Faiz Oranı: % 18,00

Net Getiri: 1.132,50 ₺

Toplam Kazanç: 81.133 ₺

Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

Yıllık Faiz Oranı:% 18,50

Net Getiri: 1.163,74₺

Toplam Kazanç: 81.164 ₺

Altenatif Bank VOV Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 17.75

Net Getiri: 1.116,26 ₺

Toplam Kazanç: 81.116 ₺

CEPTETEB Marifetli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 18.00

Net Getiri: 1.132,50 ₺

Toplam Kazanç: 81.133 ₺

Denizbank E-Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 15,25

Net Getiri: 958,22 ₺

Toplam Kazanç: 80.958 ₺

Halkbank E-Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 16,50

Net Getiri: 1.036,93 ₺

Toplam Kazanç: 81.037 ₺

Hsbc E Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 15,00

Net Getiri: 941,88 ₺

Toplam Kazanç: 80.942 ₺

İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı: % 9,70

Net Getiri: 608,42 ₺

Toplam Kazanç: 80.608 ₺

Akbank Direkt Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 16,00

Net Getiri: 1.005,07 ₺

Toplam Kazanç: 81.005 ₺

Garanti BBVA E- Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 11,00

Net Getiri:  689,62 ₺

Toplam Kazanç: 80.690 ₺

Yapı Kredi Vade Dönüşüm

Yıllık Faiz Oranı:% 11,15

Net Getiri:  696,49 ₺

Toplam Kazanç: 80,696 ₺

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 17:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?
İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları
İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları
Kenevir yetiştiriciliği şartları nelerdir? Kenevir yetiştiricili ile nasıl para kazanılır?
Kenevir yetiştiriciliği şartları nelerdir? Kenevir yetiştiricili ile nasıl para kazanılır?
Kangal köpek yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kangal köpek çiftliği yaparak para kazanma
Kangal köpek yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kangal köpek çiftliği yaparak para kazanma

Popüler Haberler

80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 25 Mart 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Netflix Türkiye Nisan 2021 yeni içerikleri
Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter Fırat Delikanlı kimdir, Engin Elekçi kimdir?
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 25 Mart 2021 Perşembe
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Saç boyası ciltten ve yüzden nasıl çıkarılır? Saç boyası çıkarmak için ne yapmak lazım? Elden ve cilde bulaşan saç boyası çıkartmak için yöntemler
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tek maç mı, rövanş maçları olacak mı?
23 Mart 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
Aktifbank hesap açma başvurusu nasıl yapılır? Aktifbank hesap açma belgeleri ve işlemleri
Çukur 5. sezon olacak mı? Çukur yeni sezonda devam edecek mi?
Hava durumu nasıl olacak? 26 Mart 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
Seksenler dizisindeki Sibel karakteri Kimdir? Cansın Özyosun dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.