İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 1 Eylül 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören 80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen 80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:10
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 1 Eylül 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Takip Et:

Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

ING Bank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

ING Bank faiz konusunda en yüksek imkanları müşterilerine sunan bankalarda biri olarak göze çarpıyor. Senelik %22 faiz oranı belirleyen bankaya 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere vade sonunda 1.238 TL’lik bir faiz ödemesi yapılacaktır.

Fibabanka 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Fibabanka kendi bünyesinde mevduat hesabı açtıracak müşterilerine senelik %22 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu durumda Fibabanka 80.000 TL’lik yatırım yapacak kişiler 1 ay sonunda bankadan 1.238 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

Akbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Akbank’ta mevduat hesabı açan kişilere banka tarafından sunulan senelik faiz oranı %19’dur. Bu orana göre Akbank mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişi bir ay sonunda 1.068 TL’lik bir faiz ödemesi alabilmektedir.

Denizbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Denizbank müşterilerine mevduat hesabı için senelik %15 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu imkan dahilinde 80.000 TL’yi mevduat hesaplarına yatıran kişiler 1 ay sonunda bankadan 838 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

HSBC 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?


Şubeye gitmeden müşterilerine mevduat hesabı açma hizmeti sunan HSBC, faiz oranı olarak diğer bankalara göre düşük faiz oranını müşterilerine sunmasına rağmen, sağladığı güven sayesinde müşterileri tarafından tercih edilmektedir. HSBC’de mevduat hesabı açan kişiler bu hesaba 80.000 TL yatırmaları halinde aylık 754,52 TL faiz ödemesi alabilmektedir.

Enpara 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İntenet bankacılığı ile tüm işlemlerini müşterileri ile buluşturan Enpara, mevduat hesabı açan müşterilerine senelik %13,50 faiz oranı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere 1 ay sonunda 754,52 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

İş Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İş Bankası bünyesinde açılan mevduat hesapları için senelik %11,90 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişiler 1 ay sonunda 665 TL faiz ödemesi alabilmektedir.

Güvence Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Güvence Bankası mevduat hesapları için senelik faiz oranını %10,50 olarak belirlemiştir. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 586 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Yapı Kredi 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Yapı Kredi bankası senelik mevduat hesabı faiz oranını %8,50 olarak açıklamıştır. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 475 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:10
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası

Popüler Haberler

Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2020 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Esra Erol yayından kaldırıldı mı? 1 Eylül 2020 Salı Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak?
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel hakkında bilgiler
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 1 Eylül 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Diyetisyenlere ne kadar maaş verilir? 2020 Kamu ve özel kuruluşlarda diyetisyen maaşları
Ehliyet nasıl alınır, ehliyet başvuru ve alım ücreti nedir?
İmza beyannamesi nereden, alınır? 2020 imza beyannamesi çıkarma işlemleri
Bitcoin Halving nedir? Bitcoin halving dönemleri tarihçesi
CTE yetiştirmek üzere 300 yeni memur alacak
Tuğba Özay Kuaförüm Sensin'de neden yok, neden ayrıldı?
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? İllere Göre Ödenecek Kira Yardım Ücretleri
UMKE açılımı ve görevleri nelerdir? UMKE görevleri nelerdir?
Zatürre aşısı koronadan korur mu? Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Deniz Harp Okulu başvuruları nasıl yapılır? 2020 Deniz Harp Okulu katılım şartları
Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri 2020
Fox Tv Savaşçı dizisi final mi yapacak? Dizi yeni sezonda devam edecek mi?
Bekar olmanın pozitif yanları nelerdir? 2020
Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Sude Doğar Beni Bırakma'da olmayacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.