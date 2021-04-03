İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 3 Nisan 2021 Cumartesi Bankaların mevduat faiz oranları

80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? Bankaların mevduat faiz oranları haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 3 Nisan 2021 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. 80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? Bankaların mevduat faiz oranları haberi güncel ayrıntılarını Nisan 3 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 21:18
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 3 Nisan 2021 Cumartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Takip Et:

Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

Bankalar 80.000 TL'ye Ayda Ne Kadar Faiz Getirir?

ING Turuncu Ekstra’lı e-Turuncu Hesap

Yıllık Faiz Oranı: % 18,00

Net Getiri: 1.132,50 ₺

Toplam Kazanç: 81.133 ₺

Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

Yıllık Faiz Oranı:% 18,50

Net Getiri: 1.163,74₺

Toplam Kazanç: 81.164 ₺

Altenatif Bank VOV Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 17.75

Net Getiri: 1.116,26 ₺

Toplam Kazanç: 81.116 ₺

CEPTETEB Marifetli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 18.00

Net Getiri: 1.132,50 ₺

Toplam Kazanç: 81.133 ₺

Denizbank E-Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 15,25

Net Getiri: 958,22 ₺

Toplam Kazanç: 80.958 ₺

Halkbank E-Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 16,50

Net Getiri: 1.036,93 ₺

Toplam Kazanç: 81.037 ₺

Hsbc E Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 15,00

Net Getiri: 941,88 ₺

Toplam Kazanç: 80.942 ₺

İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı: % 9,70

Net Getiri: 608,42 ₺

Toplam Kazanç: 80.608 ₺

Akbank Direkt Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 16,00

Net Getiri: 1.005,07 ₺

Toplam Kazanç: 81.005 ₺

Garanti BBVA E- Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 11,00

Net Getiri:  689,62 ₺

Toplam Kazanç: 80.690 ₺

Yapı Kredi Vade Dönüşüm

Yıllık Faiz Oranı:% 11,15

Net Getiri:  696,49 ₺

Toplam Kazanç: 80,696 ₺

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 21:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları

Popüler Haberler

80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 3 Nisan 2021 Cumartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Kardeşlerim dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Hatayspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Hatay - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 3 Nisan 2021 Cumartesi
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı Yaşar kimdir? Faruk Karagül yaşı, boyu, sevgilisi
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
EBA canlı dersim var mı?
En çok tercih edilen, en çekici kadın saç modelleri 2021
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk'ün yer aldığı diziler
Öğrenci Andı nedir, kim ne zaman yazmıştır? Öğrenci Andı'nın sözleri nedir, yazarı Reşit Galip kimdir?
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Güliz Aybay nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Utku Ateş oynadığı diziler
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT1 Mendirman Celaleddin dizisi konusu ve oyuncuları
Kuzey Yıldızı dizisindeki Şahika karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.