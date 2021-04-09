İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 9 Nisan 2021 Cuma Hangi banka ne kadar kazanç verir?

9 Nisan 2021 tarihli 80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Nisan 9 Cuma günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 23:59
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 9 Nisan 2021 Cuma Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Takip Et:

Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

Bankalar 80.000 TL'ye Ayda Ne Kadar Faiz Getirir?

ING Turuncu Ekstra’lı e-Turuncu Hesap

Yıllık Faiz Oranı: % 18,00

Net Getiri: 1.132,50 ₺

Toplam Kazanç: 81.133 ₺

Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

Yıllık Faiz Oranı:% 18,50

Net Getiri: 1.163,74₺

Toplam Kazanç: 81.164 ₺

Altenatif Bank VOV Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 17.75

Net Getiri: 1.116,26 ₺

Toplam Kazanç: 81.116 ₺

CEPTETEB Marifetli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 18.00

Net Getiri: 1.132,50 ₺

Toplam Kazanç: 81.133 ₺

Denizbank E-Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 15,25

Net Getiri: 958,22 ₺

Toplam Kazanç: 80.958 ₺

Halkbank E-Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 16,50

Net Getiri: 1.036,93 ₺

Toplam Kazanç: 81.037 ₺

Hsbc E Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 15,00

Net Getiri: 941,88 ₺

Toplam Kazanç: 80.942 ₺

İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı: % 9,70

Net Getiri: 608,42 ₺

Toplam Kazanç: 80.608 ₺

Akbank Direkt Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 16,00

Net Getiri: 1.005,07 ₺

Toplam Kazanç: 81.005 ₺

Garanti BBVA E- Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 11,00

Net Getiri:  689,62 ₺

Toplam Kazanç: 80.690 ₺

Yapı Kredi Vade Dönüşüm

Yıllık Faiz Oranı:% 11,15

Net Getiri:  696,49 ₺

Toplam Kazanç: 80,696 ₺

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 23:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!

Popüler Haberler

80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 9 Nisan 2021 Cuma Hangi banka ne kadar kazanç verir?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 9 Nisan 2021 Cuma
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru yolları
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Yorgos karakterine Nik Xhelilaj hayat veriyor
Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir? Mehmet Usta nereli, yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim dizisi Mihre kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Lila Gürmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart 2021 Pazar hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Yalman'ı Uğur Güner'in hayat hikayesi!
Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2021 AGİ hangi gelirde uygulanır?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Akrep dizisinin Ferda'ss Evrim Alasya'nın hayat hikayesi!
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Kırmızı Oda dizisi Sefer kimdir? Yiğit Özşener'in yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.