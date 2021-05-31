İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?

80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 31.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:49
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Takip Et:

Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

Bankalar 80.000 TL'ye Ayda Ne Kadar Faiz Getirir?

ING Turuncu Ekstra’lı e-Turuncu Hesap

Yıllık Faiz Oranı: % 19,00

Net Getiri: 1.275,50 ₺

Toplam Kazanç: 81.276 ₺

Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

Yıllık Faiz Oranı:% 19,50

Net Getiri: 1.309,28 ₺

Toplam Kazanç: 81.309 ₺

Altenatif Bank VOV Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 19.00

Net Getiri: 1.275,97 ₺

Toplam Kazanç: 81.276 ₺

CEPTETEB Marifetli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 16.00

Net Getiri: 1.066,08 ₺

Toplam Kazanç: 81.066 ₺

Denizbank E-Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 16,50

Net Getiri: 1,106,73 ₺

Toplam Kazanç: 81.107 ₺

Halkbank E-Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 18,00

Net Getiri: 1.208,00 ₺

Toplam Kazanç: 81.208 ₺

Hsbc E Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 16,50

Net Getiri: 1,106,73 ₺

Toplam Kazanç: 81.107 ₺

İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı: % 12,95

Net Getiri: 867,52 ₺

Toplam Kazanç: 80.868 ₺

Akbank Direkt Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 16,00

Net Getiri: 1.005,07 ₺

Toplam Kazanç: 81.005 ₺

Garanti BBVA E- Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 13,50

Net Getiri:  904,84 ₺

Toplam Kazanç: 80.905 ₺

Yapı Kredi Vade Dönüşüm

Yıllık Faiz Oranı:% 16,25

Net Getiri:  1,082,74 ₺

Toplam Kazanç: 81,073 ₺

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 22:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?
Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?

Popüler Haberler

80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Kanal D 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Bugün kimin maçı var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Fox TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADR
Fox TV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?
Fox TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV 'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mayıs 29 2021
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 ipragaz tüp kaç para?
Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan'ın hayat hikayesi!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Mama, bez ve süt yardımı için nereye başvurulur, yardımı nasıl alınır? Mayıs 2021
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü TV 8 yayın akışı
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
TRT Spor canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
İSKİ su fiyatlarına zam istedi teklif reddedildi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.