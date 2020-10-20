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80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 20 Ekim 2020 Salı Hangi banka ne kadar kazanç verir?

80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 20 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizde 80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

20 Ekim 2020 Salı 20:54
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 20 Ekim 2020 Salı Hangi banka ne kadar kazanç verir?
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Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

ING Bank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

ING Bank faiz konusunda en yüksek imkanları müşterilerine sunan bankalarda biri olarak göze çarpıyor. Senelik %12,50 faiz oranı belirleyen bankaya 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere vade sonunda 701.42 TL’lik bir faiz ödemesi yapılacaktır.

Banka
Mevduat Adı Turuncu Ekstra’lı e-Turuncu Hesap
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 12,50
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 825,21 ₺
Net Getiri 701,42 ₺
Vergi Ödemesi 123,79 ₺
Toplam Değer

80.701,42 ₺
Fibabanka kendi bünyesinde mevduat hesabı açtıracak müşterilerine senelik %13 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu durumda Fibabanka 80.000 TL’lik yatırım yapacak kişiler 1 ay sonunda bankadan 729.93 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

Fibabanka 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Banka
Mevduat Adı Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 13,00
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 858,74 ₺
Net Getiri 729,93 ₺
Vergi Ödemesi 128,81 ₺
Toplam Değer

80.729,93 ₺
Akbank’ta mevduat hesabı açan kişilere banka tarafından sunulan senelik faiz oranı %7,50’dur. Bu orana göre Akbank mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişi bir ay sonunda 420.30 TL’lik bir faiz ödemesi alabilmektedir.

Akbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Banka
Mevduat Adı Direkt Vadeli Hesap
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 7,50
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 494,47 ₺
Net Getiri 420,30 ₺
Vergi Ödemesi 74,17 ₺
Toplam Değer

80.420,30 ₺

Denizbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Denizbank müşterilerine mevduat hesabı için senelik %9,75 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu imkan dahilinde 80.000 TL’yi mevduat hesaplarına yatıran kişiler 1 ay sonunda bankadan 546.61 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

Banka
Mevduat Adı E-Mevduat
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 9,75
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 643,07 ₺
Net Getiri 546,61 ₺
Vergi Ödemesi 96,46 ₺
Toplam Değer

80.546,61 ₺

HSBC 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?


Şubeye gitmeden müşterilerine mevduat hesabı açma hizmeti sunan HSBC, faiz oranı olarak diğer bankalara göre düşük faiz oranını müşterilerine sunmasına rağmen, sağladığı güven sayesinde müşterileri tarafından tercih edilmektedir. HSBC’de mevduat hesabı açan kişiler bu hesaba 80.000 TL yatırmaları halinde aylık 546,61 faiz ödemesi alabilmektedir.

Banka
Mevduat Adı E Mevduat
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 9,75
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 643,07 ₺
Net Getiri 546,61 ₺
Vergi Ödemesi 96,46 ₺
Toplam Değer

80.546,61 ₺
İntenet bankacılığı ile tüm işlemlerini müşterileri ile buluşturan Enpara, mevduat hesabı açan müşterilerine senelik %13,50 faiz oranı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere 1 ay sonunda 754,52 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Enpara 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İş Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İş Bankası bünyesinde açılan mevduat hesapları için senelik %9,10 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişiler 1 ay sonunda 510,28 TL faiz ödemesi alabilmektedir.

Banka
Mevduat Adı Şubesiz Vadeli Mevduat
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 9,10
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 600,33 ₺
Net Getiri 510,28 ₺
Vergi Ödemesi 90,05 ₺
Toplam Değer

80.510,28 ₺

Güvence Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Güvence Bankası mevduat hesapları için senelik faiz oranını %8,00 olarak belirlemiştir. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 448,24 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Banka
Mevduat Adı E- Vadeli Hesap
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 8,00
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 527,34 ₺
Net Getiri 448,24 ₺
Vergi Ödemesi 79,10 ₺
Toplam Değer

80.448,24 ₺

Yapı Kredi 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Yapı Kredi bankası senelik mevduat hesabı faiz oranını %8,50 olarak açıklamıştır. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 475 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Banka
Mevduat Adı Vade Dönüşüm
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 8,50
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 558,90 ₺
Net Getiri 475,07 ₺
Vergi Ödemesi 83,83 ₺
Toplam Değer

80.475,07 ₺


Son Güncelleme: 20.10.2020 20:54
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