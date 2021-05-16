İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Mayıs 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği 80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 16 Mayıs 2021 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:07
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Mayıs 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Takip Et:

Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

Bankalar 80.000 TL'ye Ayda Ne Kadar Faiz Getirir?

ING Turuncu Ekstra’lı e-Turuncu Hesap

Yıllık Faiz Oranı: % 19,00

Net Getiri: 1.275,50 ₺

Toplam Kazanç: 81.276 ₺

Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

Yıllık Faiz Oranı:% 19,50

Net Getiri: 1.309,28 ₺

Toplam Kazanç: 81.309 ₺

Altenatif Bank VOV Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 19.00

Net Getiri: 1.275,97 ₺

Toplam Kazanç: 81.276 ₺

CEPTETEB Marifetli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 16.00

Net Getiri: 1.066,08 ₺

Toplam Kazanç: 81.066 ₺

Denizbank E-Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 16,50

Net Getiri: 1,106,73 ₺

Toplam Kazanç: 81.107 ₺

Halkbank E-Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 18,00

Net Getiri: 1.208,00 ₺

Toplam Kazanç: 81.208 ₺

Hsbc E Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 16,50

Net Getiri: 1,106,73 ₺

Toplam Kazanç: 81.107 ₺

İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı: % 12,95

Net Getiri: 867,52 ₺

Toplam Kazanç: 80.868 ₺

Akbank Direkt Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 16,00

Net Getiri: 1.005,07 ₺

Toplam Kazanç: 81.005 ₺

Garanti BBVA E- Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 13,50

Net Getiri:  904,84 ₺

Toplam Kazanç: 80.905 ₺

Yapı Kredi Vade Dönüşüm

Yıllık Faiz Oranı:% 16,25

Net Getiri:  1,082,74 ₺

Toplam Kazanç: 81,073 ₺

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması

Popüler Haberler

80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Mayıs 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler dizisi Sibel karakterini kim canlandırıyor? Cansın Özyosun kimdir?
Çipli kimlik kartı kaybetme cezası ne kadardır? 2021 Kayıp kimlik kartı yenileme ücretleri
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs yer aldığı dizi ve film yapımları
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 16 Mayıs 2021 Pazar
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Elektrik faturası desteği nereye başvurulur? 2021Elektrik faturası devlet destek şartları
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Alev Alev dizisinde Ömer karakterine Cihangir Ceyhan hayat veriyor
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Bugün kimin maçı var? TV 16 Mayıs 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Acemi Anneler dizisine katılan Merve Üçer kimdir? Nil karakteri kimdir?
Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir? 2021 Whatsapp bellek yetersiz sorunu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.